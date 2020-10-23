Производство грузовых вагонов в Украине с начала года упало на 72,6%

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-сентябре упал на 72,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 2424 единиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В сентябре вагоностроители произвели 335 единиц подвижного состава. Это на 63% меньше, чем в сентябре 2019 года, сообщает GMK Center.

Основной объем грузовых вагонов выпущен на КВСЗ, где значительно упало производство. В течение девяти месяцев завод произвел 1290 единиц грузовых вагонов, что на 68,8% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. В сентябре завод произвел 266 вагонов.

В 2019 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2018 годом на 5,2% – до 10 571 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в прошлом году выпустил 5280 грузовых вагонов, что на 43% больше, чем в 2018 году.