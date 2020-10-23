Минпром представил новую концепцию реформы "Укроборонпрома"

Более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" (УОП) в процессе трансформации будут реорганизованы в девять холдинговых компаний (ХК) по направлениям: шесть войдут в состав будущей госхолдинговой компании (ГХК) "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы".

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.

"Шесть ХК войдут в состав ГХК с предварительным названием "Оборонные системы Украины": бронетанковая техника (13 предприятий), радарные системы (10), спецхимия и боеприпасы (7+1), высокоточное оружие (15) и авиаремонт (7)", – сказал вице-премьер.

"Три другие ХК – "Антонов", "Авиадвигателестроение" и "Ракетно-космический центр "Пивденный" (условное название) – войдут в состав второй ГХК – "Аэрокосмические системы Украины", – добавил Уруский.

Он напомнил, что всего в госконцерне сегодня 137 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированных территориях.

Уруский отметил, что часть из них уже не задействованы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и планируются к продаже двумя волнами.

Вице-премьер уточнил, в рамках первой волны 19 предприятий, у которой нет ни активов, ни загрузки, ни заказов, на ближайших заседаниях правительства будут переданы Фонду госимущества.

По его словам, за счет продажи предприятий второй волны, имеющих хорошие показатели и активы (например, "Карпаты" из Ивано-Франковска), но давно не работающих в оборонной промышленности, предлагается создать госфонд оборонной промышленности.

В отношении свыше 60 предприятий, которые перейдут в 9 холдинговых компаний, Уруский указал, что все они будут корпоратизированы в акционерные общества, а в ГХК и ХК будет внедрена система корпоративного управления с независимыми набсоветами, однако 100% акций пока останутся в госсобственности.

"100% акций в госсобственности. Управлять ими будут ГХК, которым в уставные капиталы будут переданы часть их акций. Соответственно холдинговые компания по направлениям также получат там свою долю… Такая схема позволит минимизировать вмешательство министерства в деятельность ХК, будем иметь дело только с двумя ГХК", – пояснил Уруский.

Ранее он указывал, что в ГХК "Аэрокосмические системы Украины" войдут также предприятия Государственного космического агентства Украины.

Представленная на пресс-конференции схема также предполагает прямое управление Минстратегпромом госкомпаниями "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт" и "Прогресс", которые сегодня входят в "Укроборонпром".

Планируется также передать под управление министерства Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП "Безопасность" и создать Агентство оборонных технологий на базе государственного НИИ информатизации и моделирования экономики.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.