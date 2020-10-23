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Новини Фінанси
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Міжбанк (316) НБУ (8344)

Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,51 млрд, продал – $3,58 млрд.

В то же время курс гривни за неделю укрепился с 28,3649 грн/$ до 28,2911 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 23 октября.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее. 

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+3
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23.10.2020 18:57
+3
что за дичь ты несешь
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25.10.2020 01:16
+3
кончилась валюта всю зеленский спустил вместе с 95 кварталом Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке - Цензор.НЕТ 3226
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25.10.2020 12:26
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💸45?
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23.10.2020 18:57 Відповісти
32
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23.10.2020 21:08 Відповісти
кончилась валюта всю зеленский спустил вместе с 95 кварталом Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке - Цензор.НЕТ 3226
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25.10.2020 12:26 Відповісти
По 100. Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке - Цензор.НЕТ 1840
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Денег нет, может и до 25 откатиться
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24.10.2020 00:15 Відповісти
и зачем о то агитировать в пользу зебиков? День тишины.
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24.10.2020 04:43 Відповісти
Нет денег то таке, хрен поймёшь агитация или наоборот. Приход валюты в стране большой, за счёт рабочей силы, айтишников. По курсу сложно делать прогноз. Покупательная возможность может и 20 быть, в Европе все сильно подорожало
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24.10.2020 11:48 Відповісти
что за дичь ты несешь
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25.10.2020 01:16 Відповісти
Бене надо срочно упаковаться валютой?
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24.10.2020 02:00 Відповісти
Pink Floyd - Money (Official Music Video)
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24.10.2020 04:46 Відповісти
кто любит покачественней мани
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24.10.2020 05:04 Відповісти
Бедные пенсы...
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24.10.2020 05:05 Відповісти
Рагулятор
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24.10.2020 14:49 Відповісти
Розумні переводять всю гривню в долар - євро Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке - Цензор.НЕТ 4454
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25.10.2020 07:41 Відповісти
а в обмінниках 28:50 продаж, то де правда НБУ? Гривня падає стабільно
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25.10.2020 16:51 Відповісти
еще и попробуй купить по 28.50
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25.10.2020 18:31 Відповісти
ну это да, полным идиотом надо быть чтобы пытаться купить по 28.5б когда спокойно покупается по 28.4
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26.10.2020 09:24 Відповісти
Віглянул из окна, 28.40, так где Ваша правда?
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26.10.2020 09:23 Відповісти
 
 