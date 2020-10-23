Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке
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Национальный банк Украины в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,51 млрд, продал – $3,58 млрд.
В то же время курс гривни за неделю укрепился с 28,3649 грн/$ до 28,2911 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 23 октября.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября сократил продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $1 млн, по сравнению с $8,7 млн неделей ранее.
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