Всемирный банк проведет исследование инфраструктуры для электротранспорта в Украине

Всемирный банк инициирует проведение комплексного исследования развития инфраструктуры электрического общественного транспорта в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с представителями Всемирного банка.

В ходе встречи Криклий выразил благодарность Всемирному банку за инициативу проведения такого исследования и подчеркнул его важность.

"Нами проведена большая работа в части законодательных изменений, направленных на создание условий для развития электротранспорта в Украине. Это очень важное направление, поскольку речь идет прежде всего о повышении уровня экологичности общественного транспорта, а также переходе от использования маршруток к комфортабельным электробусам, что значительно повысит качество жизни жителей украинских городов", – сказал Криклий.

Как сообщили в пресс-службе министерства, исследование будет состоять из трех основных компонентов. Первый из них заключается в анализе возможностей расширения сети городского электротранспорта в Украине, а именно: разработке инструментов для принятия решений при выборе альтернативных вариантов электрифицированных автобусов для украинских городов, оценке сети електрозарядних станций с целью привлечения дополнительных инвестиций, обзора рынка лизинга в Украине и изучение потенциальных бизнес-моделей.

Второй компонент включает анализ зарядных сетей, которые уже функционируют в Украине, а также изучение международных примеров рыночных моделей и формирование стратегии для нашей страны.

Третий – представляет собой исследование и анализ потенциальной роли Украины в цепочке создания аккумуляторов в Европе.

Координацией этого проекта, который должен быть реализован в конце июня 2021 года, будет заниматься Директорат цифровой инфраструктуры на транспорте и Команда поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Финансирование осуществит Трастовый фонд мобильности и логистики.