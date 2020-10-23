БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
509 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
2 066 0
медицина (569) НСЗУ (147)

НСЗУ хочет выделить стоматологическую помощь в отдельный пакет с 2021 года

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

НСЗУ хочет выделить стоматологическую помощь в отдельный пакет с 2021 года

Национальная служба здоровья в 2021 году планирует выделить в отдельный амбулаторный пакет стоматологическую медицинскую помощь.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.

Как сообщается, этот пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь и плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования, сообщает Интерфакс-Украина.

В 2020 году на предоставление услуг по пакету "Амбулаторная медицинская помощь взрослым и детям", включая стоматологической помощью, НСЗУ заключила договоры с почти 1,5 тыс. медучреждений. Среди этих учреждений - 121 монопрофильная стоматологическая клиника.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 