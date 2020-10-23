НСЗУ хочет выделить стоматологическую помощь в отдельный пакет с 2021 года

Национальная служба здоровья в 2021 году планирует выделить в отдельный амбулаторный пакет стоматологическую медицинскую помощь.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.

Как сообщается, этот пакет будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь и плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования, сообщает Интерфакс-Украина.

В 2020 году на предоставление услуг по пакету "Амбулаторная медицинская помощь взрослым и детям", включая стоматологической помощью, НСЗУ заключила договоры с почти 1,5 тыс. медучреждений. Среди этих учреждений - 121 монопрофильная стоматологическая клиника.