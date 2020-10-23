"Укрзализныця" восстановит пятидневную рабочую неделю для 16 тысяч работников

АО "Укрзализныця" восстановит полную пятидневную рабочую неделю с 1 ноября этого года еще для 16 тысяч железнодорожников - представителей рабочих профессий.

Как сообщает пресс-служба компании, это решение касается рабочих производственных подразделений региональных филиалов и филиалов АО "Укрзализныця", оплата которых тарифицируется, машинистов-инструкторов бригад специального самоходного подвижного состава, инструкторов крановых бригад и других.

В сообщении отмечается, что ранее на полноценный режим работы уже были выведены работники, задействованные в выполнении комплексов работ по текущему содержанию и ремонту пути, искусственных сооружений.

Кроме того, восстановлен полный режим работы для работников, имеющих статус родителей-одиночек, которые воспитывают несовершеннолетних детей, а также работников, которым осталось до выхода на пенсию по возрасту три года и меньше.

Как сообщалось, в конце сентября глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак обещал до конца года вернуть пятидневную рабочую неделю для 60 тыс. железнодорожников, которые находились на четырехдневной.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.