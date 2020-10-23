Получивший $2 миллиарда инвестиций стартап закрылся через полгода после запуска

Американский медиастартап Quibi, в который инвесторы вложили почти $2 млрд, закрывается.

Об этом основатели стартапа – бывший исполнительный директор Walt Disney Джеффри Катценберг и бывший глава Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман сообщили в письме сотрудникам, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Quibi запустился всего шесть месяцев назад, сервис призван был привлечь зрителей, заинтересованных в просмотре видео продолжительностью не более 10 минут на своих смартфонах.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, стартап так и не сумел набрать критическую массу пользователей, а покупателя на то, что уже создано, не нашлось.

Основатель стартапа Джеффри Катценберг, который руководил The Walt Disney Company и выступал сооснователем студии DreamWorks, смог заручится поддержкой ключевых студий, телевизионных и технологических компаний в США: первый миллиард долларов в сервис инвестировали The Walt Disney Company, 21st Century Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Time Warner, Viacom, Lionsgate, MGM, Alibaba, BBC Studios, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и другие.

Позже стало известно, что Quibi закрыла еще один раунд на $750 млн, средства также направили на закупку контент и маркетинг.

Зарабатывать Quibi планировал за счет платной подписки и рекламы. Ожидалось, что сервис выйдет на прибыльность в течение первых пары лет.

Сервис запустили 6 апреля 2020 года. Уже через два месяца в СМИ появилась информация, что Quibi не показал должных результатов. За это время число пользователей составило всего 3 млн человек с учетом бесплатных первых 90 дней. По данным на июль, у сервиса было всего 72 тысячи платящих пользователя. В то же время за первые два месяца Disney+ набрал около 40 млн платящих пользователей.