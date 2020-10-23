В "Газпроме" не смогли назвать сроки достройки "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, он будет завершен российской стороной, но сроки окончания проекта "зависят от множества факторов".

Об этом заместитель главы правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова заявила в интервью корпоративному журналу, передает Интерфакс-Украина.

"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него", – заявила Буймистрова.

В то же время она отметила, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин в кулуарах XIII Евразийского экономического форума отметил, что США выставляют санкции по "Северному потоку 2" порционно, поэтому непонятно, чего от них можно ждать.

"Прелесть" американских санкций в том, что они не выкидывают все сразу, разом на стол, они подразумеваются, могут быть введены тогда, когда им будет нужно, на основании оценки ситуации в каждом конкретном случае, пошагово… Это пугает еще больше. Если бы было понятно, что на столе вот такой-то набор санкций и надо по нему пройтись: что-то устранить, что-то ослабить... А тут как бы вот в рюкзаке за плечами мешок", – сказал высокопоставленный российский дипломат.

Как сообщалось, еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.