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Минэнерго предложило освободить предприятия на биотопливе от экологического налога

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Минэнерго предложило освободить предприятия на биотопливе от экологического налога

Госэнергоэффективности совместно с Минэнерго и Биоэнергетической ассоциацией Украины (БАУ) разработало законопроект об освобождении предприятий биоэнергетики от уплаты налога на выбросы углекислого газа.

Как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, содержание документа обсуждалось в ходе онлайн-совещания с участием представителей Минфина и Государственной налоговой службы.

По словам председателя правления БАУ Георгия Гелетухи, применение налога на углекислый газ для биоэнергетических предприятий не отвечает европейской практике, поскольку биотопливо считается углеродно-нейтральным топливом.

"При его сжигании создается столько двуокиси углерода, сколько было поглощено растениями во время роста", ‒ подчеркнул глава ассоциации.

Зампредседателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко отметил, что законопроект позволит снизить импорт природного газа и ускорит развитие отечественной биоэнергетики. 

Как сообщалось, Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года предусматривает доведение доли возобновляемого тепла в стране до 40%, из которых порядка 90% будет произведено на биомассе. По итогам 2020 года доля возобновляемого тепла может составить 10%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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