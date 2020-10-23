АМКУ предъявил претензии семи производителям антисептиков
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Антимонопольный комитет Украины рекомендовал семи производителям антисептиков не вводить потребителей в заблуждение путем размещения недостоверной информации на этикетках своей продукции.
Об этом говористя в сообщении АМКУ.
"Некоторые производители [антисептиков] прибегают к недобросовестной конкуренции, преувеличивая свойства продукции или приписывая ей свойства, которые не подтверждены в соответствии с действующим законодательством. АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей", - сказано в сообщении.
Так, примерами распространения не подтвержденной надлежащим образом информации, которая может вводить потребителей в заблуждение, являются:
- маркировка "coronaseptic"
- предупреждение вторичного инфицирования
- пролонгированное, длительное антимикробное действие
- действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам
- уничтожение до 99%, до 100% бактерий и\или вирусов
- 100% антимикробная активность
- дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств
- маркировки "органическая", "биоорганическая" продукция без соблюдения требований закона "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции"
АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей.
"Конечно, можно поспорить, что даже одна уничтожена бактерия составляет "до 100%". Однако распространение этой или другой приведенной в примерах информации предоставляет неправомерное преимущество в конкуренции таким антисептическим средствам по сравнению с аналогичными по составу конкурентами и может вводить потребителей в заблуждение", - сказано в сообщении.
22 октября АМКУ рекомендовал семи производителям антисептиков:
- прекратить действия в виде распространения информации, которая может вводить в заблуждение, в результате способа изложения неточных, неполных сведений в маркировке продукции;
- осуществлять информирование потребителей относительно потребительских свойств продукции собственного производства способом, не вводить в заблуждение.
О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования должны уведомить Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.
Как сообщалось, еще в апреле АМКУ предупредил производителей от распространения ложной, неполной или неточной информации о антисептические или дезинфекционные свойства спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей.
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