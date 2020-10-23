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Антимонопольний комітет (1365) антисептик (6)

АМКУ предъявил претензии семи производителям антисептиков

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

АМКУ предъявил претензии семи производителям антисептиков

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал семи производителям антисептиков не вводить потребителей в заблуждение путем размещения недостоверной информации на этикетках своей продукции.

Об этом говористя в сообщении АМКУ.

"Некоторые производители [антисептиков] прибегают к недобросовестной конкуренции, преувеличивая свойства продукции или приписывая ей свойства, которые не подтверждены в соответствии с действующим законодательством. АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей", - сказано в сообщении.

Так, примерами распространения не подтвержденной надлежащим образом информации, которая может вводить потребителей в заблуждение, являются:

  • маркировка "coronaseptic"
  • предупреждение вторичного инфицирования
  • пролонгированное, длительное антимикробное действие
  • действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам
  • уничтожение до 99%, до 100% бактерий и\или вирусов
  • 100% антимикробная активность
  • дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств
  • маркировки "органическая", "биоорганическая" продукция без соблюдения требований закона "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции"

АМКУ рекомендовал производителям антисептиков не вводить в заблуждение потребителей.

"Конечно, можно поспорить, что даже одна уничтожена бактерия составляет "до 100%". Однако распространение этой или другой приведенной в примерах информации предоставляет неправомерное преимущество в конкуренции таким антисептическим средствам по сравнению с аналогичными по составу конкурентами и может вводить потребителей в заблуждение", - сказано в сообщении.

22 октября АМКУ рекомендовал семи производителям антисептиков:

  • прекратить действия в виде распространения информации, которая может вводить в заблуждение, в результате способа изложения неточных, неполных сведений в маркировке продукции;
  • осуществлять информирование потребителей относительно потребительских свойств продукции собственного производства способом, не вводить в заблуждение.

О результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования должны уведомить Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

Как сообщалось, еще в апреле АМКУ предупредил производителей от распространения ложной, неполной или неточной информации о антисептические или дезинфекционные свойства спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  АМКУ


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