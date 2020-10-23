Минздрав расширил список стран "красной" зоны

В обновленный список стран "красной зоны" от 23 октября вошло 51 государство, тогда как неделю назад в него входило 44 страны.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За неделю из "зеленой" в "красную" зону переместились Грузия, Португалия, Австрия, Польша, Босния и Герцоговина, Хорватия и Северная Македония.

В то же в "зеленой" зоне остаются Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Беларусь, Мальдивы, Болгария, Египет.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 9 октября в Украине он составляет 143,4, тогда как 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.