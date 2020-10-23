Fitch присвоил рейтинг новому выпуску еврооблигаций "Кернела" Веревского

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигациям агрохолдинга "Кернел" со сроком погашения в 2027 году окончательный рейтинг "BB-" с рейтингом возвратности "RR4" (50%).

Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, передает Интерфакс-Украина.

"Поступления от нового выпуска будут использованы для досрочного погашения до $300 млн из еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в январе 2022 года. За счет увеличения срока погашения долга новое размещение облигаций обеспечит достаточно сильный коэффициент обслуживания долга свыше 1,5х в течение следующих 12–18 месяцев, что подкрепляет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Кернел" "BB-" в иностранной валюте", - отмечается в сообщении Fitch.

Как сообщалось, "Кернел", в рамках операции по частичному выкупу евробондов-2022, в начале октября выпустил облигации на $300 млн с процентной ставкой 6,75% со сроком погашения 27 октября 2027 года. Полученные средства компания планирует направить на выкуп евробондов с погалением в 2022 году на сумму до $350 млн, до срока раннего дедлайна "Кернел" получил заявки на общую сумму $285,89 млн и решил все их удовлетворить.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019-июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".