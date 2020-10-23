Налоговая настаивает на фискализации торговли товарами рисковой группы

Торговля товарами из рисковой группы как бытовая техника, лекарства, ювелирные изделия подлежат полной фискализации

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас бизнес говорит о льготах, о поддержке, и это справедливо. Но также справедливо и по товарам, которые относятся к группе риска – полная фискализация. Фискализировать торговлю бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями. Но в группу риска нужно идти полностью", сказал Любченко.

По словам Любченко, в настоящее время фискализировано около 25% торговли.

Как показывают данные Госналоговой, 1,96 тыс. субъектов зарегистрировали 42 тыс. ПРРО, через них прошло 40 млн чеков. Из них 80% - это физлица-предприниматели, а также семь финансовых компаний. В целом в настоящее время зарегистрировано около 300 тыс. аппаратных РРО.

"Среднемесячный общий чек - почти 100 млрд грн - это в год мы видим 1,2 трлн грн конечного потребления. Но по факту конечное потребление - 4 трлн грн! То есть конечного потребления фискализировано немногим более 25%", - пояснил Любченко.

При этом глава Госналоговой допускает отсрочку фискализации для нерисковых групп.