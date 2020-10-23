Налоговая настаивает на фискализации торговли товарами рисковой группы
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Торговля товарами из рисковой группы как бытовая техника, лекарства, ювелирные изделия подлежат полной фискализации
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.
"Сейчас бизнес говорит о льготах, о поддержке, и это справедливо. Но также справедливо и по товарам, которые относятся к группе риска – полная фискализация. Фискализировать торговлю бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями. Но в группу риска нужно идти полностью", сказал Любченко.
По словам Любченко, в настоящее время фискализировано около 25% торговли.
Как показывают данные Госналоговой, 1,96 тыс. субъектов зарегистрировали 42 тыс. ПРРО, через них прошло 40 млн чеков. Из них 80% - это физлица-предприниматели, а также семь финансовых компаний. В целом в настоящее время зарегистрировано около 300 тыс. аппаратных РРО.
"Среднемесячный общий чек - почти 100 млрд грн - это в год мы видим 1,2 трлн грн конечного потребления. Но по факту конечное потребление - 4 трлн грн! То есть конечного потребления фискализировано немногим более 25%", - пояснил Любченко.
При этом глава Госналоговой допускает отсрочку фискализации для нерисковых групп.
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