Минфин анонсировал назначение полноценного главы Таможенной службы в ближайшие дни

Новый полноценный руководитель Государственной таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Объявлен отбор на должность руководителя с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Подчеркну, что курс на трансформацию таможни остается неизменным", – сказал Марченко.

Министр отметил, что бывший и.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, освободили от должности 22 октября на внеочередном заседании Кабмина, справился с поставленными ему задачами и был уволен по своему желанию.

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", – сказал глава Минфина.

По словам Марченко, среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

"Мы также начали процесс перехода Гостаможслужбы к функционированию в формате единого юридического лица, начали тестирование на благонадежность таможенников, продолжаем автоматизировать таможенные процедуры. Реформа вступила в ход и уже является необратимой", – добавил министр.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

Кроме того, был уволен с занимаемой должности и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик из-за неудовлетворительных результатов работы и "многочисленных случаев занижения стоимости импортируемых товаров".

В пятницу были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.