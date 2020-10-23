Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава
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Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.
"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", – сказал Любченко.
Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС – 37,6 млн.
"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты – 11,6 млн граждан на 1,15 трлн грн, причем 2,1 млн - это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", – пояснил Любченко.
"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и так далее)", – уточнил глава Налоговой.
Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ – 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году – 3,083 тыс. грн.
"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", – добавил Любченко.
Будь ласка, зачекайте...
После этого действительно странно с чего бы это это "экономически активное население" не хочет платить ЕСВ...
?
1.Живемо,щоб працювати?
2.Працюємо ,щоб жити?
PS.Згадалося з дитинства:С. Дьячков - Л. Дербенёв, И. Шаферан
"
Едва настал рассвет, я спрятал твой портрет,
Зачем он, если больше не надеешься,
А ночью приходил зеленый (крокодил) преЗЕдент
И грустно мне сказал - куда ты денешься.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска, "
Белые пришли -грабят,
Красные пришли -грабят,
Зеленые пришли -очень грабят...
Друга половина йде на чиновників з їхніми топ виплатами, щоб наповнити це корито реально потрібно домохазяйок встряхнути, саме в них проблема, а ще студентів за що вони живуть))))
Если ты нормальный человек, а не вот на гос.должности - твоя жизнь это именно горизонтальные связи и отсутствие иерархии.
Самый яркий пример "анархии" - это Майдан.
Который не только погнал овоща, но и по итогу остановил расейскую агрессию на востоке Украины.
Мы а г р а р н а я держава !
В январе-марте
продано было 27 эшелонов зерна в Арабские Эмираты и Египет.
Теперь , в конце уборочного сезона зеленые, собрав урожай, резко повысили цены на
хлебобулочные изделия для Граждан Украины .
Зато в Днепре выращивают бананы.
Это победа экономических завоеваний к а г а л а и Ко за 30 (ТРИДЦАТЬ) лет правления .
Пенсия не повысилась не на йету !
Ф а р и с е и ....
Не посилатимуть переказів (скоротять до мінімуму) хоча б на півроку.Чи поки розум до урядовців повернеться))). І не потрібно забувати про міждержавні угоди про уникнення подвійного оподаткування та багато інших варіантів.
Краще б подумали як стимулювати заробітчан інвестувати більше в економіку держави та приватного бізнесу. Заробітчани то є золота жила для України і не ми перші та не ми останні що завдяки заробітчанам можемо підняти країну на належний рівень в світі