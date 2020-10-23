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Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава

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Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина. 

"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", – сказал Любченко.

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС – 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты – 11,6 млн граждан на 1,15 трлн грн, причем 2,1 млн - это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", – пояснил Любченко.

"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и так далее)", – уточнил глава Налоговой.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ – 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году – 3,083 тыс. грн.

"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", – добавил Любченко.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+12
А плательщикам уже заявили что им большой и раскидистый хрен (если что это растение такое) вместо пенсии.
После этого действительно странно с чего бы это это "экономически активное население" не хочет платить ЕСВ...
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23.10.2020 18:31
+12
Об отмене ндс и других грабительских налогов ни слова. Одни государственники и недобитые социалисты...
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23.10.2020 19:25
+6
Есть лучший вариант - отменить пенсии и ПФУ
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23.10.2020 17:37
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Есть лучший вариант - отменить пенсии и ПФУ
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23.10.2020 17:37 Відповісти
А плательщикам уже заявили что им большой и раскидистый хрен (если что это растение такое) вместо пенсии.
После этого действительно странно с чего бы это это "экономически активное население" не хочет платить ЕСВ...
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23.10.2020 18:31 Відповісти
Вот плательщикам точно не растение...)))
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25.10.2020 22:06 Відповісти
Об отмене ндс и других грабительских налогов ни слова. Одни государственники и недобитые социалисты...
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23.10.2020 19:25 Відповісти
Может 5,6 миллиона это и есть реальная цифра людей работающих в Польшах, Чехиях и т.д.
?
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23.10.2020 20:19 Відповісти
Те как раз учтены.
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24.10.2020 15:23 Відповісти
Шануймося українці!
1.Живемо,щоб працювати?
2.Працюємо ,щоб жити?

PS.Згадалося з дитинства:С. Дьячков - Л. Дербенёв, И. Шаферан
"
Едва настал рассвет, я спрятал твой портрет,
Зачем он, если больше не надеешься,
А ночью приходил зеленый (крокодил) преЗЕдент
И грустно мне сказал - куда ты денешься.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска, "
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23.10.2020 20:29 Відповісти
есть классика покороче,-
Белые пришли -грабят,
Красные пришли -грабят,
Зеленые пришли -очень грабят...
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24.10.2020 20:09 Відповісти
сокращать расходы ПФУ не вариант?
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23.10.2020 21:00 Відповісти
20% пенсії йде на лівих пенсіонерів у нас в області постійно вспливають факти що песію начисляли помершим людям, при чому так і непонятно хто її отримував всі рослідування спускаються на тормозах...
Друга половина йде на чиновників з їхніми топ виплатами, щоб наповнити це корито реально потрібно домохазяйок встряхнути, саме в них проблема, а ще студентів за що вони живуть))))
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23.10.2020 21:52 Відповісти
Местные работники пенсионного фонда отлично дерибанят эти деньги (начисленные на мертвых душ) Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 6414
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24.10.2020 16:15 Відповісти
налоговая служба не знает Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 5700, меньше знаешь-крепче спишь!
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23.10.2020 22:18 Відповісти
А, може, 5.6 млн то мертві душі, які існують тільки на папері? Пора робити перепис!
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24.10.2020 02:59 Відповісти
Наоборот, реальные люди, которых официально нет.
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24.10.2020 15:29 Відповісти
Украина удивительная страна, она покрыта метром сала, здесь прекрасно можно жить вообще не пересекаясь с государством, испокон веков хуторянщина и анархизм, и это нормально, можно не обращать внимания на дураков во власти...
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24.10.2020 15:27 Відповісти
Термин "анархизм" является ругательным только у кацапов Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 9250
Если ты нормальный человек, а не вот на гос.должности - твоя жизнь это именно горизонтальные связи и отсутствие иерархии.
Самый яркий пример "анархии" - это Майдан. Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 3640
Который не только погнал овоща, но и по итогу остановил расейскую агрессию на востоке Украины. Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 1819
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24.10.2020 16:18 Відповісти
Как там порошенко и кагал кричали -
Мы а г р а р н а я держава !
В январе-марте

продано было 27 эшелонов зерна в Арабские Эмираты и Египет.
Теперь , в конце уборочного сезона зеленые, собрав урожай, резко повысили цены на

хлебобулочные изделия для Граждан Украины .
Зато в Днепре выращивают бананы.

Это победа экономических завоеваний к а г а л а и Ко за 30 (ТРИДЦАТЬ) лет правления .

Пенсия не повысилась не на йету !

Ф а р и с е и ....
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24.10.2020 15:56 Відповісти
...казалось бы - при чем тут Зеленский? Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 1645 Налоговая служба ничего не знает о доходах 5,6 миллиона украинцев, – глава - Цензор.НЕТ 564
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24.10.2020 16:18 Відповісти
Знову стара пісня. Дохазяйнувалися до краю,що грошей уже немає)) Ще ТЮля хотіла залізти в кишеню заробітчанам... Тільки вистачило розумних людей, щоб пояснити дурням шкідливість дурних ідей. Але періодично спливає знову і знову. За минулий рік офіційно заробітчани влили в Україну 12 Млрд. За які не треба було кланятися закордонним кредиторам. Цей рік то коронавірус підкузьмив і зажерливість урядовців додає спаду надходжень. На такі примхи посадовців заробітчани можуть відповісти елементарним методом
Не посилатимуть переказів (скоротять до мінімуму) хоча б на півроку.Чи поки розум до урядовців повернеться))). І не потрібно забувати про міждержавні угоди про уникнення подвійного оподаткування та багато інших варіантів.
Краще б подумали як стимулювати заробітчан інвестувати більше в економіку держави та приватного бізнесу. Заробітчани то є золота жила для України і не ми перші та не ми останні що завдяки заробітчанам можемо підняти країну на належний рівень в світі
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24.10.2020 22:19 Відповісти
Читаю такі економ.новини і волосся дибки стає-в Німеччині,наприклад, у 2 рази больше населення ніж в Україні,а об'єм ввп приблизно в 40 разів більше.тобто автоматично приходить на розум висновок: жодна українська влада після отримання незалежності нічого не робила для розвитку держави,окрім грабунку цієї держави і її населення. Прикро
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25.10.2020 00:48 Відповісти
.В Німеччині економіка не державна, а приватна. А хохли, які виявилися неспроможними розвивати економіку, і досі чекають, що за них все зробить "держава"))) Пишіть ще, не зупиняйтесь)))
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Ерунда. Экономика не развивается без нормальных налогов, таможни, судов, контролирующих органов, низкой коррупции, развитой инфраструктуры, нормального законодательства и тд.
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25.10.2020 23:42 Відповісти
А про доходы олигархов, ментов, чиновников .... уже дфс знает?
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25.10.2020 14:28 Відповісти
Пусть сначала налог на прибыль с десятка олигархов и 300 депутатов соберёт. Можно будет и миллионы украинцев не трусить тогда.
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25.10.2020 23:34 Відповісти
а остальные живут на здачу квартир первым, на проценты в банках или вообще ни в чем не нуждаются - таких примерно 1,2 миллиона человек ( ездят на порше, несколько домой, десятки квартир и прочей собственности!)
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26.10.2020 07:32 Відповісти
Интересно, в каком это законе содержится прямая норма, что "Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ"? В Пенсионный еще идет куча отчислений, кроме ЕСВ. Но и не это главное. 18% ЕСВ платит работник, а ведь еще и работодатель платит налог на фонд оплаты труда.
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26.10.2020 08:08 Відповісти
 
 