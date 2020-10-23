БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
834 відвідувача онлайн
Новини ВладаРегуляторна політика
9 459 5
митниця (740) звільнення (911) Державна митна служба (351)

Таможенная служба уволила руководителей пяти региональных таможен

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

Таможенная служба уволила руководителей пяти региональных таможен

Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен.

Как сообщается на официальном канале ведомства в Telegram, также уволен глава Координационно-мониторинговой таможни.

"Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглаву Евгения Ентиса.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

Кроме того, был уволен с занимаемой должности и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик из-за неудовлетворительных результатов работы и "многочисленных случаев занижения стоимости импортируемых товаров".

Назначение Пудрика вызвало широкую критику – он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, а также задеклариловал крупные суммы наличных и недвижимость за рубежом, почти всю жизнь работая на таможне.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие увольнения возможны или при переорганизации Системы или при трудоустройстве "нужных" людей...
Первый случай ведёт за собой полную проверку деятельности.
Второй ничего не меняет.
показати весь коментар
24.10.2020 10:28 Відповісти
Одне уточнення - звільнені не були керівниками митниць а виконуючими обов'язки.
показати весь коментар
24.10.2020 20:04 Відповісти
З 1992 року в Державній митній службі України змінилися біля тридцяти керівників Служби. Деякі, як Макаренко, керували ДМСУ двічі. А неробочі сканери як стояли на пунктах переходу десятиліттями, так і стоять. Занадто багато охочих щоб митна служба працювала в ручному режимі саме їх кудлатих загребущих лап.
показати весь коментар
24.10.2020 20:25 Відповісти
и что все чистые -- как алмазы чистой воды
показати весь коментар
25.10.2020 12:34 Відповісти
их нагло кинул брат ермачка,.баблосы взял за посидеть в кресле пару месяцев.При Петре такого небыло,давали накопить на следующее назначение.
показати весь коментар
25.10.2020 22:50 Відповісти
 
 