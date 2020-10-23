Таможенная служба уволила руководителей пяти региональных таможен

Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен.

Как сообщается на официальном канале ведомства в Telegram, также уволен глава Координационно-мониторинговой таможни.

"Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглаву Евгения Ентиса.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

Кроме того, был уволен с занимаемой должности и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик из-за неудовлетворительных результатов работы и "многочисленных случаев занижения стоимости импортируемых товаров".

Назначение Пудрика вызвало широкую критику – он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, а также задеклариловал крупные суммы наличных и недвижимость за рубежом, почти всю жизнь работая на таможне.