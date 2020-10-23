Строительство новой больницы в Донецкой области оценили в 8 миллиардов. ФОТО

Общая смета строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске оценивается в 8 миллиардов гривен, стоимость первой очереди строительства составит 5,9 млрд грн.

План строительства больницы был представлен президенту Владимиру Зеленскому в ходе поездки в ​​Донецкую область, передает пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

В свою очередь Зеленский заверил, что финансирование будет обеспечено. При этом президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего медицинского городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

В сообщении отмечается, что новая областная больница в Краматорске должна обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской области.

Проект предусматривает создание в составе больницы консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях.

Как сообщалось, Коммунальное учреждение "Областной центр материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения" Донецкого облсовета 16 октября объявило тендер на строительство первой очереди больницы в Краматорске ожидаемой стоимостью 2,54 млрд грн.

Тендерные предложения будут подавать до 16 ноября, аукцион запланирован на 22 декабря.