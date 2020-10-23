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Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд

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Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций

Бывший акционер ныне государственного "Приватбанка" Геннадий Боголюбов 15 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Кабинету министров и "Приватбанку" с требованием вернуть из собственности государства в его пользу 33,2525% (или 25,24 млн простых именных акций) банка.

Согласно исковым требованиям, обнародованным на сайте единого реестра судебных решений, Боголюбов просит суд обязать "Укрэксимбанк" выполнить депозитарную операцию списания со счета в ценных бумагах Украины 25,24 млн простых именных акций на его счет в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр", а также обязать последнее выполнить зачисление этих акций на соответствующий счет, передает Интерфакс-Украина.

Суд 20 октября решил оставить без движения соответствующий иск экс-акционера "Приватбанка" ввиду отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основываются исковые требования, свидетельства об оплате судебного сбора, а также доказательств направления истцом ответчику копии искового заявления с приложенными к нему документами. На устранение соответствующих недочетов суд предоставил Боголюбову пять дней.

Аналогичные вердикты по таким же причинам суд вынес по двум другим искам, в которых Боголюбов просит суд признать недействительным с момента заключения договор купли-продажи им акций при национализации и определить размер уставного капитала "Приватбанка" на уровне 21,26 млрд грн и долю Боголюбова в нем в размере 33,2525%.

Как сообщалось, 15 октября Боголюбов подал четыре иска иск к государству и "Приватбанку". В том числе четвертый из них – к Фонду гарантиновая вкладов физлиц и Кабмину, в предмете которого указывается "о признании права собственности". Информация о его рассмотрении пока отсутствует в едином реестре судебных решений.

В то же время второй бывший совладелец "Приватбанка" – уже несколько лет ведет судебные тяжбы, пытаяся отменить национализацию банка. Так, Шестой апелляционный суд 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "Приватбанка".

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Согласно отчету, размещенному на сайте "Приватбанка" по итогам деятельности за первое полугодие 2020 года, размер уставного капитала банка составлял 206,06 млрд грн, что соответствует 735,93 млн простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн, 100% которых принадлежит государству Украина.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+22
Пусть к своей кипе ремешки пришьет, что бы харя не треснула.
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23.10.2020 17:49
+18
Учитывая, что кресло президента занимает артист, нанятый Бо6олюбовым и Коломойским, есть очень высокая вероятность, что 150 миллиардов народных гривень влитых в Приватбанк перекочуют в руки обеих "патриотов".
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23.10.2020 21:25
+10
Ну да!Они уже вывели из того же Привата 5.5 млрд долларов, и шо? Благодарный нарид с удовольствием проголосовал за их артиста в президенты. То же самое будет и сейчас. Телевизор никто не отменял. Для тупого населения реальность в нем.
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24.10.2020 10:36
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Тому "Шевченко" позбавив повноважень Рожкову?
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23.10.2020 17:48 Відповісти
Пусть к своей кипе ремешки пришьет, что бы харя не треснула.
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23.10.2020 17:49 Відповісти
Учитывая, что кресло президента занимает артист, нанятый Бо6олюбовым и Коломойским, есть очень высокая вероятность, что 150 миллиардов народных гривень влитых в Приватбанк перекочуют в руки обеих "патриотов".
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23.10.2020 21:25 Відповісти
Тогда с ним будет тоже что и с чауческу
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24.10.2020 09:21 Відповісти
Ну да!Они уже вывели из того же Привата 5.5 млрд долларов, и шо? Благодарный нарид с удовольствием проголосовал за их артиста в президенты. То же самое будет и сейчас. Телевизор никто не отменял. Для тупого населения реальность в нем.
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24.10.2020 10:36 Відповісти
Боголюбова пора вже на Суд Божий, там заждалися його з партнерами.
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23.10.2020 23:08 Відповісти
Він не "Боголюбов", а Грошолюбов, не той псевдонім собі підібрав, іуда.
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26.10.2020 07:51 Відповісти
Весь цивилизованный мир удивляется, что эти чуваки не только в тюрьме не сидят, но на них и дело не заведено. А они еще и изозряются нападать и судиться. Абсурд происходит.
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23.10.2020 23:13 Відповісти
Почему не арестованы Коломойский и Боголюбов за кражу из Приватбанка?Почему занимаются ерундой с вопросом о пожизненном заключении для таких воров,как эти два деятеля,вместо того ,чтобы их арестовать?
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24.10.2020 06:10 Відповісти
Неправильно иск оформил!
Надо было претензию предъявить Порошенко, тогда бы точно дело выиграл!
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24.10.2020 09:54 Відповісти
Мудрий нарід тримає кулаки, щоб справедливість, порушена баригою відновилась і банк повернувся до рук його справжніх власників-патріотів, що врятували Дніпро і всю Україну, поки барига 5 років на Мальдівах і на Офшорах!
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24.10.2020 12:06 Відповісти
свидетели шоколадного, особенно обитающие на этом сайте, никогда не создавали своего бизнеса. В лучшем случае "офисный планктон". Поэтому они вас не услышат и не поймут.
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25.10.2020 19:21 Відповісти
вы вот даже сарказма не поняли, вот они какие... зебилы...
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25.10.2020 21:57 Відповісти
В Правовій Країні такого апріорі не могло бути - щоб злодії які обікрали як Казну Держави, так і Громадян на міліарди зЄлені -ще щось вимагали через квазі систему правосуддя....- чи реально таке в Ізраєлі - ні...., тільки в Україні воно може собі таке позволити
А потім інні триндичать щось АнтиСемітизм Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 3211
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24.10.2020 13:08 Відповісти
Почему до сих пор эти враги Украины Боголюбов и Каламойский пожизненно не в тюрьме? В СИЗО сабак да придавить ночью .покончили с собой,повесились на простыне. .Всё награбленное конфисковать.
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24.10.2020 13:15 Відповісти
Как символично, - два олигарха -еврея на фоне украинского знамени.... В природе вши, блохи, клещи обычно заедают ослабленное животное с плохим иммунитетом. Напрашивается вывод, что украинская нация больна, революция, голодомор, совковое прошлое не прошли бесследно.
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24.10.2020 14:33 Відповісти
Новость о том, как ******* зробылы сэбэ разом.
Идиоты.
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24.10.2020 18:52 Відповісти
У меня есть ворсов к 73 % стаду. Сообщите мне, недоумки, сколько граждан израиля украинцев с украинской фамилией присутствует в израильском кнесете, а может ли занимать должность премьер-министра либо президента не еврей ААА ? Так вот они на пушечный выстрел не подпустят к власти не еврея ! А вы быдло-холопское выбрали себе власть в пьяном угаре, под самогоночьку, сало и пляски. Недоумки!
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24.10.2020 20:00 Відповісти
Ты, придурок, на украинском сайте называешь Украинцев быдлом холопским. Сильно осмелел сопляк? Давно между рог не прилетало?
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25.10.2020 19:22 Відповісти
ВЯЧЕСЛАВ --- кучма и медведчук не евреи --- кравчук и янукович тоже не евреи . но они принесли вреда УКРАИНЕ больше чем все евреи вместе взятые ---ЭТО У КУЧМЫ-ГОНДОНА НАДО СПРОСИТЬ КТО СОЗДАЛ ОЛИГАРХАТ --- ВСЕХ ЭТИХ КОЗЛОМОЙСКИХ--СУКИСОВ--ЯРОСЛАВСКИХ--ФИРТАШЕЙ--БОГОЛЮБОВЫХ и тд и тп
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26.10.2020 05:17 Відповісти
Ізраїль навіть національність визнає по материнській лінії (матір, або бабця, материна матір), бо не довіряє. Втім, як і Греція.
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26.10.2020 08:20 Відповісти
Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 6871 Вячеслав Денисенко Тут с вами не поспоришь , я об этом все время говорю Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 6982 это не правильно , есть титульная нация Украинцы , они должны управлять страной Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 8968 К стати ,Бронштеин по этому и отказался от власти он Членину так и сказал , Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 6982 Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 8578
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24.10.2020 22:40 Відповісти
Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд - Цензор.НЕТ 6195
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24.10.2020 22:52 Відповісти
Я предлагаю заплатить тем 73%.
Надо же ответить за свой выбор.
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25.10.2020 12:33 Відповісти
Ну а что, пока лохи будут обсуждать "опрос" клоуна, его хозяева-соплеменники сделают нас еще раз. При этом новости о краже МИЛЛИАРДОВ гривен и даже долларов особого резонанса у нас в обществе не вызывает, нам лучше про очередные кривляния клоуна комментарии на 5страниц настрочить.
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25.10.2020 14:20 Відповісти
Правильно делает.
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25.10.2020 19:18 Відповісти
а может боголюбова и коломойского надо выдать в США --- там нет своей зеленой бенядиктовой --- на пианино там играют руками . а не писюном ---- до каких пор эти два ублюдка будут тут вонять -- И ВОТ ВЕДЬ ПАРАДОКС ЗЕЛЬЦ ДРУЖБАН КОЗЛОМОЙСКОГО КОТОРЫЙ СКИЗДИЛ 155 000 000 000 ЯРДОВ --- И НАШ ..МУДРЫЙ.. НАРОД НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ГОЛОСУЕТ ЗА ЗЕЛЕНОЕ ЛАЙНО --- НАВЕРНО В ГОЛОВЕ ЗЕЛЕНАЯ ВАТА ПОПОЛАМ С ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
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26.10.2020 05:05 Відповісти
Вы такой здесь русофоб атисемитизм разводите...
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26.10.2020 10:10 Відповісти
 
 