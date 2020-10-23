Боголюбов пытается забрать у государства 33% акций "Приватбанка" через суд

Бывший акционер ныне государственного "Приватбанка" Геннадий Боголюбов 15 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Кабинету министров и "Приватбанку" с требованием вернуть из собственности государства в его пользу 33,2525% (или 25,24 млн простых именных акций) банка.

Согласно исковым требованиям, обнародованным на сайте единого реестра судебных решений, Боголюбов просит суд обязать "Укрэксимбанк" выполнить депозитарную операцию списания со счета в ценных бумагах Украины 25,24 млн простых именных акций на его счет в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр", а также обязать последнее выполнить зачисление этих акций на соответствующий счет, передает Интерфакс-Украина.

Суд 20 октября решил оставить без движения соответствующий иск экс-акционера "Приватбанка" ввиду отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основываются исковые требования, свидетельства об оплате судебного сбора, а также доказательств направления истцом ответчику копии искового заявления с приложенными к нему документами. На устранение соответствующих недочетов суд предоставил Боголюбову пять дней.

Аналогичные вердикты по таким же причинам суд вынес по двум другим искам, в которых Боголюбов просит суд признать недействительным с момента заключения договор купли-продажи им акций при национализации и определить размер уставного капитала "Приватбанка" на уровне 21,26 млрд грн и долю Боголюбова в нем в размере 33,2525%.

Как сообщалось, 15 октября Боголюбов подал четыре иска иск к государству и "Приватбанку". В том числе четвертый из них – к Фонду гарантиновая вкладов физлиц и Кабмину, в предмете которого указывается "о признании права собственности". Информация о его рассмотрении пока отсутствует в едином реестре судебных решений.

В то же время второй бывший совладелец "Приватбанка" – уже несколько лет ведет судебные тяжбы, пытаяся отменить национализацию банка. Так, Шестой апелляционный суд 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "Приватбанка".

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Согласно отчету, размещенному на сайте "Приватбанка" по итогам деятельности за первое полугодие 2020 года, размер уставного капитала банка составлял 206,06 млрд грн, что соответствует 735,93 млн простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн, 100% которых принадлежит государству Украина.