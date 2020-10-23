"Нафтогаз" отозвал предложение о выкупе евробондов на $335 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" прекратила действие своих оферт на выкуп еврооблигаций с погашением в 2022 и 2024 годах в связи с решением отложить выпуск новых евробондов, средства от которого планировалось направить для выкупа.

Об этом сообщила компания Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что размещение новых еврооблигаций было одним из условий для осуществления выкупа.

В обращении находятся еврооблигации компании с погашением в 2022 году номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации с погашением в 2024 году номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.

"Нафтогаз" планировал, в первую очередь, выкупить еврооблигации-2022. Ранний срок приема заявок был установлен до 27 октября включительно.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" вечером 20 октября вечером отказался от размещения новых семилетних еврооблигаций на $500 млн под 8,95%.

В НАК пояснили решение отложить выпуск тем, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране, в частности, ссылались на обвинения Государственной аудиторской службы, а также ожидают развития отношений Украины с МВФ.

НАК осенью в 2018 года уже принимала решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако уже в 2019 году "Нафтогаз" смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.