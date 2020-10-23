Комиссия по ценным бумагам США выплатит информатору рекордные $52 миллиона

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатит рекордные $52 млн информатору, который помог регулятору выявить правонарушение.

Как сообщила SEC, это крупнейшая выплата информатору в истории, до сих пор рекордное вознаграждение составляло $50 млн, передает Интерфакс-Украина.

Эти деньги в июне текущего года получил информатор, который, по данным Wall Street Journal (сама SEC никогда не раскрывает, о каком кейсе идет речь), помог выявить мошенничество с валютными курсами в Bank of New York Mellon.

Новый рекордсмен в сумме получит $114 млн – кроме выплаты от SEC, ему причитается $62 млн от другого госоргана, не указаного в сообщении.

В SEC уточнили, что информатор неоднократно сообщал о нарушениях внутри своей организации, а затем, несмотря на трудности, поставил в известность власти и оказал критически важную помощь в ходе расследования.

С момента первой выплаты в 2012 году SEC перечислила вознаграждения 108 осведомителям на общую сумму $676 млн. Источник этих денег – штрафы за выявленные при помощи информаторов нарушения. В случае, если размер штрафа превышает $1 млн, информатор может рассчитывать на 10-30% от его размера.

Как сообщалось, осенью 2019 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции, который предусматривает вознаграждение для информатора в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. Пока что неизвестно о случаях таких выплат.