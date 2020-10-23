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Кривой Рог получил 38 миллионов евро на модернизацию систем теплоснабжения

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Кривой Рог получил 38 миллионов евро на модернизацию систем теплоснабжения

Европейский инвестиционный банк выделил 31,6 млн евро, а фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) – 6,4 млн евро на модернизацию системы теплоснабжения Кривого Рога.

Об этом говорится в сообщении представительства Европейского союза в Украине.

Согласно сообщению, грант рассчитан на модернизацию 376 общественных зданий, в частности, школ, детсадов, больниц, путем установления в них индивидуальных тепловых пунктов, систем мониторинга и управления. В сообщении указывается, что это позволит повысить эффективность распределения и производства тепловой энергии, сократить выбросы углекислого газа на 4,2 тыс. тонн в год и достичь экономии энергии, эквивалентной 2226 кв. м природного газа в год, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот проект демонстрирует эффективность объединения кредита и грантовой помощи. Также он является подтверждением плодотворного сотрудничества с нашими партнерами из ЕИБ – климатического банка ЕС – и фонда E5P, в котором ЕС является наибольшим донором", – отметил руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефан Шлейнинг.

Проект модернизации системы теплоснабжения Кривого Рогу является частью программы развития муниципальной инфраструктуры, реализующейся Министерством развития громад и территорий.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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