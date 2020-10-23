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Новини Транспорт
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аеропорт (1137) Запоріжжя (500)

В аэропорту "Запорожье" эвакуировали 180 человек из-за ложного сообщения о минировании

Новини БізнесЦензор Транспорт

В аэропорту

Мужчина в международном аэропорту "Запорожье" 22 октября сообщил Нацполицию о якобы минировании самолета сообщением "Запорожье-Анталия", из-за чего правоохранители эвакуировали 180 человек.

Об этом сообщает Управление Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о "заминировании". Им оказался местный житель 1969 года. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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