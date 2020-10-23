Криклий после обращения Зеленского пообещал отменить реорганизацию Донецкой железной дороги

Министерство инфраструктуры обратится к руководству "Укрзализныци" с требованием пересмотреть планы по реорганизации филиала "Донецкая железная дорога".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил после замечания президента Владимира Зеленского во время поездки в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, крезиденту обратился заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Денис Клюшников с просьбой пересмотреть решение железнодорожников о присоединении донецкого филиала к филиалу "Южная железная дорога".

"На дороге работает немало переселенцев. Она выполняет важную социальную функцию, имеет колоссальную социальную нагрузку. А любая реорганизация должна быть целесообразной и улучшать условия работников", – сказал в ответ Зеленский.

По словам президента, объемы перевозки "Донецкой железной дороги" значительно превышают объемы перевозок, осуществляемых харьковский филиал.

После этого министр Владислав Криклий пообещал обратиться к руководству "Укрзализныци" с требованием отменить такое решение.

"Господин президент, переговорим с руководителем "Укрзализныци" Владимиром Жмаком по недопущению таких изменений, и депо Донецкой железной дороги останется в их подчинении", – сказал Криклий.

В то же время министр отметил, что "изменения в структуре, реструктуризация локомотивного хозяйства и изменения в подчинении структурных подразделений, в том числе депо, должны быть логичными и основываться на экономической целесообразности".