"Киевгаз" реконструировал главный газорегуляторный пункт на правом берегу Киева. ФОТО

За два года "Киевгаз" полностью перестроил главный газорегуляторный пункт №6, который обеспечивает бесперебойную доставку газа 40% жителей правобережных районов столицы. Компания инвестировала в проект свыше 53 млн гривен.

Согласно новому проекту, на ГГРП №6, который расположен по адресу просп. Степана Бандеры, 5а, обновили технологическое оснащение и коммуникации, установили электронную систему телеметрии, которая позволяет контролировать работу оборудования дистанционно, сообщает пресс-служба "Киевгаза".

Благодаря полному обновлению оборудования пропускная способность ГГРП №6 возросла с 125 тысяч кубометров в час до 307 тысяч кубометров в час. Это улучшит качество и надежность доставки газа клиентам Оболонского, Подольского, Голосеевского, Святошинского, Шевченковского, Печерского и Соломенского районов столицы, а также позволит присоединить к сети новые жилые комплексы и предприятия.

"Мы систематически обновляем газовые сети Киева, делая их более надежными и современными. Все проекты реализовываем согласно Инвестиционной программе компании и Плану развития. Во время разработки проекта реконструкции ГГРП, в первую очередь, мы руководствовались необходимостью сделать его экономичным и надежным в обслуживании, а также способным бесперебойно обеспечивать доставку газа нашим нынешним и будущим клиентам. Теперь пропускная способность реконструированного ГГРП рассчитана на современный Киев и его развитие в будущем", – объясняет заместитель председателя правления по производственным вопросам и главный инженер предприятия Андрей Лях.

В процессе реконструкции к зданию главного газорегуляторного пункта проложили новый газопровод среднего давления диаметром 700 мм с девятью линиями редукции: шесть из них распределяют газ к коммунально-бытовым и промышленным предприятиям и три – к станции теплоснабжения (ранее ТЭЦ-2). На газопроводах установили девять новых компактных и простых в обслуживании регуляторов давления итальянского производителя газового оборудования.

Кроме того, на ГГРП №6 заменили 52 крана разных типов, 148 метров металлических труб, установили 26 манометров, поменяли технологическое оснащение в помещении и обновили само здание.

Главный газорегуляторный пункт №6 был введён в эксплуатацию в 1963 году и нуждался в реконструкции, поскольку оборудование на объекте было устаревшим и изношенным. Оно требовало частого ремонта и значительных финансовых затрат, ведь большинство запчастей уже давно сняты с производства. Более того, при проектировании объекта в 60-х годах не учитывали перспективное увеличение нагрузки, которое возникло в том числе из-за активной застройки Киева. По этим причинам ГГРП №6 не справлялся с возрастающими потребностями киевлян.

ГГРП №6 – один из шести главных газорегуляторных пунктов Киева, которые обслуживает АО "Киевгаз". Их основная функция заключается в понижении входного давления природного газа до заданного уровня и его поддержки в распределительных газопроводах. ГГРП №6 является одним из основных элементов в кольцевании газотранспортной системы Киева, узловой точкой Оболонского района. Именно поэтому важно, чтобы его технологическое оснащение соответствовало предполагаемым нагрузкам.







