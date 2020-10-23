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"Киевгаз" реконструировал главный газорегуляторный пункт на правом берегу Киева. ФОТО

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За два года "Киевгаз" полностью перестроил главный газорегуляторный пункт №6, который обеспечивает бесперебойную доставку газа 40% жителей правобережных районов столицы. Компания инвестировала в проект свыше 53 млн гривен.

Согласно новому проекту, на ГГРП №6, который расположен по адресу просп. Степана Бандеры, 5а, обновили технологическое оснащение и коммуникации, установили электронную систему телеметрии, которая позволяет контролировать работу оборудования дистанционно, сообщает пресс-служба "Киевгаза".

Благодаря полному обновлению оборудования пропускная способность ГГРП №6 возросла с 125 тысяч кубометров в час до 307 тысяч кубометров в час. Это улучшит качество и надежность доставки газа клиентам Оболонского, Подольского, Голосеевского, Святошинского, Шевченковского, Печерского и Соломенского районов столицы, а также позволит присоединить к сети новые жилые комплексы и предприятия.

"Мы систематически обновляем газовые сети Киева, делая их более надежными и современными. Все проекты реализовываем согласно Инвестиционной программе компании и Плану развития. Во время разработки проекта реконструкции ГГРП, в первую очередь, мы руководствовались необходимостью сделать его экономичным и надежным в обслуживании, а также способным бесперебойно обеспечивать доставку газа нашим нынешним и будущим клиентам. Теперь пропускная способность реконструированного ГГРП рассчитана на современный Киев и его развитие в будущем", – объясняет заместитель председателя правления по производственным вопросам и главный инженер предприятия Андрей Лях.

В процессе реконструкции к зданию главного газорегуляторного пункта проложили новый газопровод среднего давления диаметром 700 мм с девятью линиями редукции: шесть из них распределяют газ к коммунально-бытовым и промышленным предприятиям и три – к станции теплоснабжения (ранее ТЭЦ-2). На газопроводах установили девять новых компактных и простых в обслуживании регуляторов давления итальянского производителя газового оборудования.

Кроме того, на ГГРП №6 заменили 52 крана разных типов, 148 метров металлических труб, установили 26 манометров, поменяли технологическое оснащение в помещении и обновили само здание.

Главный газорегуляторный пункт №6 был введён в эксплуатацию в 1963 году и нуждался в реконструкции, поскольку оборудование на объекте было устаревшим и изношенным. Оно требовало частого ремонта и значительных финансовых затрат, ведь большинство запчастей уже давно сняты с производства. Более того, при проектировании объекта в 60-х годах не учитывали перспективное увеличение нагрузки, которое возникло в том числе из-за активной застройки Киева. По этим причинам ГГРП №6 не справлялся с возрастающими потребностями киевлян.

ГГРП №6 – один из шести главных газорегуляторных пунктов Киева, которые обслуживает АО "Киевгаз". Их основная функция заключается в понижении входного давления природного газа до заданного уровня и его поддержки в распределительных газопроводах. ГГРП №6 является одним из основных элементов в кольцевании газотранспортной системы Киева, узловой точкой Оболонского района. Именно поэтому важно, чтобы его технологическое оснащение соответствовало предполагаемым нагрузкам.

Киевгаз реконструировал главный газорегуляторный пункт на правом берегу Киева 01

Киевгаз реконструировал главный газорегуляторный пункт на правом берегу Киева 02
Киевгаз реконструировал главный газорегуляторный пункт на правом берегу Киева 03
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