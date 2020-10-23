ВАКС заявляет о давлении на судей по делу о хищении 100 миллионов в "Укрзализныце"

Высший антикоррупционный суд Украины заявил о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия по делу хищения почти 100 млн грн АО "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

На рассмотрении в коллегии судей Высшего антикоррупционного суда находится дело по обвинению шести человек в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

Сейчас по делу продолжается исследование письменных доказательств стороны обвинения.

"Один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда для предотвращения уголовном производству, путем устранения коллегии судей от рассмотрения уголовного производства. В частности, обвиняемый и его адвокаты, еще на стадии судебного производства, то есть до принятия решения по существу, подали к Генеральному прокурору заявление о внесении в ЕГР сведений в отношении судей в связи с якобы постановлением ними заведомо неправосудного решения. Наряду с этим, из созданных искусственно оснований, они заявили судьям отвод", - сообщает ВАКС.

Коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору о вмешательстве в деятельность судей с просьбой принять соответствующие меры реагирования.