Hyundai выпустил первый в мире массовый грузовик на водороде

Южнокорейская компания Hyundai поставила клиентам первые водородные грузовики Xcient.

Компания Hyundai объявила о начале европейских поставок модели Xcient — первого в мире тяжелого грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Первые семь автомобилей были переданы клиентам в Швейцарии.

Hyundai Xcient длиной 9475 мм оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми аккумуляторами на топливных элементах, каждый из которых развивает 95 киловатт (129 л.с.).

Грузовик укомплектован семью топливными баками, которые в сумме способны вместить до 32 кг сжиженного водорода. Запас хода автомобиля составляет порядка 400 км, а на дозаправку потребуется от 8 до 20 минут.

До конца года Hyundai привезет около 50 грузовиков Xcient в Швейцарию, где южнокорейская компания намерена в ближайшем времени установить 100 новых водородных заправочных станций. К 2025 году корейцы рассчитывают продать в Европе не менее 1600 таких автомобилей. Затем поставки организуют на других рынках, включая Китай и США.