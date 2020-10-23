"Укртелеком" увеличил доходы от интернета на 8%

Общий доход "Укртелекома" в третьем квартале 2020 года составил более 1,6 млрд грн, доход от телекоммуникационных услуг – 1,23 млрд грн, доход от интернета – 520 млн грн (на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года).

По итогам квартала EBITDA составила 513 млн грн. Маржа EBITDA в третьем квартале выросла до 32%, пишет Интерфакс-Украина.

За три предыдущих месяца частным абонентам предоставлено услуг более чем на 754 млн грн, бизнес-потребителям - на 341 млн грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

Фонд госимущества Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

ПАО "Укртелеком" в 2019 году сократило чистый доход 1,4% - до 6,357 млрд грн. При этом показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом.