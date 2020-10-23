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АМКУ направит Кабмину письмо о нарушении конкуренции со стороны госбанков

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АМКУ направит Кабмину письмо о нарушении конкуренции со стороны госбанков

Антимонопольный комитет Украины одобрил письмо в Кабинет министров о нарушении принципа конкурентного нейтралитета для государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным комитета, указанный принцип нарушается путем принятия законодательных и нормативно-правовых актов, которыми госбанки наделяются исключительными правами на предоставление банковских услуг в отдельных сегментах банковского рынка.

"Одобрено письмо с предложениями в Кабинет Министров Украины по результатам исследования рынка банковских услуг в контексте нарушения принципа конкурентного нейтралитета путем принятия законодательных и нормативно-правовых актов, которыми банки государственного сектора наделяются исключительными правами на предоставление банковских услуг в отдельных сегментах рынка банковских услуг", - говорится в сообщении АМКУ.

АМКУ уточняет, что соответствующее нарушение было выявлено в результате проведенного им исследования рынка банковских услуг.
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