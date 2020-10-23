ЗАЗ не смог наладить производство новой "Славуты" (обновлено)

Запорожский автомобилестроительный завод представил новое авто на базе "Славуты", сообщило ТСН.

Однако в пресс-службе концерна "УкрАвто", в который входит Запорожский автозавод, уточнили, что сообщение ТСН не соответствует действительности.

"К сожалению, в СМИ попала не проверенная информация. Выставка "Столичное автошоу" в этом году в Киеве не проводилась", – заявил пресс-секретарь "УкрАвто" Дмитрий Скляренко в комментарии УНИАН.

Как сообщал БизнесЦензор, на самом деле эту экспериментальную модель ЗАЗ представил еще в 2016 году. С тех пор ее серийное производство так и не началось

Новая модель автомобиля создавалась на платформе популярного китайского хэтчбека Chery M11.

В своей первой генерации Slavuta, созданная на основе "Таврии", выпускалась с 1999 по 2011 года.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года до сентября 2020 года завод не производил легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

Как сообщал БизнесЦензор, Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.