ЗАЗ не смог наладить производство новой "Славуты" (обновлено)
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Запорожский автомобилестроительный завод представил новое авто на базе "Славуты", сообщило ТСН.
Однако в пресс-службе концерна "УкрАвто", в который входит Запорожский автозавод, уточнили, что сообщение ТСН не соответствует действительности.
"К сожалению, в СМИ попала не проверенная информация. Выставка "Столичное автошоу" в этом году в Киеве не проводилась", – заявил пресс-секретарь "УкрАвто" Дмитрий Скляренко в комментарии УНИАН.
Как сообщал БизнесЦензор, на самом деле эту экспериментальную модель ЗАЗ представил еще в 2016 году. С тех пор ее серийное производство так и не началось
Новая модель автомобиля создавалась на платформе популярного китайского хэтчбека Chery M11.
В своей первой генерации Slavuta, созданная на основе "Таврии", выпускалась с 1999 по 2011 года.
ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года до сентября 2020 года завод не производил легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.
Как сообщал БизнесЦензор, Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.
Будь ласка, зачекайте...
А чому не виробляти туж Славуту із модернізованим двигуном!!!
Прекрасна машина і не дорога, і економна!
Ніт, нам треба китайський гній штампувать, а своє порізать на лом!!!!!!!
даже то что у них заводы собирают бэхи и тойоты -так качество этих сборок на уровне китайских -сугубо для рюзьких дятлов...
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.