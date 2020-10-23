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ЗАЗ не смог наладить производство новой "Славуты" (обновлено)

Новини БізнесЦензор Промисловість Транспорт

ЗАЗ не смог наладить производство новой

Запорожский автомобилестроительный завод представил новое авто на базе "Славуты", сообщило ТСН.

Однако в пресс-службе концерна "УкрАвто", в который входит Запорожский автозавод, уточнили, что сообщение ТСН не соответствует действительности.

"К сожалению, в СМИ попала не проверенная информация. Выставка "Столичное автошоу" в этом году в Киеве не проводилась", – заявил пресс-секретарь "УкрАвто" Дмитрий Скляренко в комментарии УНИАН.

Как сообщал БизнесЦензор, на самом деле эту экспериментальную модель ЗАЗ представил еще в 2016 году. С тех пор ее серийное производство так и не началось

Новая модель автомобиля создавалась на платформе популярного китайского хэтчбека Chery M11. 

В своей первой генерации Slavuta, созданная на основе "Таврии", выпускалась с 1999 по 2011 года.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года до сентября 2020 года завод не производил легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.

Как сообщал БизнесЦензор, Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault.

Джерело:  ТСН


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Топ коментарі
+13
так и не понял при чём здесь славута, если создано это говно на базе китайского говна... 1.6 литра , 93 л.с. с расходом 10-12 литров бензака ... ипать какая радость...и цена вопроса под 10 бакинских.. ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 3209
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23.10.2020 13:00
+11
Росийско-китайское Говно. Чтобы ето говно впарить нужно чтобы Васадзе еще акцизы на европейские авто и *евробляхи* поднял в в 10 раз. Чтоб вы обанкротились твари.
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23.10.2020 12:02
+8
Чергова китайська потвора. ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 8652
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23.10.2020 11:59
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Чергова китайська потвора. ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 8652
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23.10.2020 11:59 Відповісти
В Білорусі збирають китайські кроссовери Coolway з триціліндровими двигунами Вольво і коробками автомат. Ці кроссовери мають вбити Хюндай Спортадж. З Хюндаем у нас є досвід роботи, потрібно збирати Хюндай в Україні!
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23.10.2020 12:39 Відповісти
у хюндая есть спортаж?
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23.10.2020 13:25 Відповісти
Не звертайте уваги, то місцевий дурник.
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23.10.2020 13:27 Відповісти
Зараз в гонитві за економією пального європейські та американські виробники відмовляються від перевірених часом надійних бензинових та дизельних двигунів, саме час купляти ліцензії та виробляти ці двигуни - мільйонники в Україні!
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23.10.2020 14:52 Відповісти
ето белоруская марка хундайспортадже ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 923
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23.10.2020 14:13 Відповісти
Кіа Спортадж, а у Хюндая є аналог Туксон.
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23.10.2020 14:38 Відповісти
а краще тойоту ланос збирати ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 6840...
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23.10.2020 13:50 Відповісти
Теслу Гренд Ланос. ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 6832
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23.10.2020 13:57 Відповісти
Росийско-китайское Говно. Чтобы ето говно впарить нужно чтобы Васадзе еще акцизы на европейские авто и *евробляхи* поднял в в 10 раз. Чтоб вы обанкротились твари.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
так и не понял при чём здесь славута, если создано это говно на базе китайского говна... 1.6 литра , 93 л.с. с расходом 10-12 литров бензака ... ипать какая радость...и цена вопроса под 10 бакинских.. ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 3209
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23.10.2020 13:00 Відповісти
Ну технічні дебіли!!!
А чому не виробляти туж Славуту із модернізованим двигуном!!!
Прекрасна машина і не дорога, і економна!
Ніт, нам треба китайський гній штампувать, а своє порізать на лом!!!!!!!
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23.10.2020 13:07 Відповісти
Славута ? Кому она нахер нужна в 2020 году ? Умерла так умерла. Я бы на эту повозку смертника никого из своей семьи не посадил.
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23.10.2020 13:17 Відповісти
Україні потрібна дешева в експлуатації і проста автівка з великим кліренсом і надійними агрегатами які можна оемонтувати самому в гаражі! Підтримую повернення оновленої Славути на ринок! Мелітопольський модернізований двигун зі збільшеною потужністю, механічна КПП, новий більший корпус по євростандартам безпеки і стільний молодіжний дизайн - це все що потрібно!
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23.10.2020 14:49 Відповісти
Мені здається сандеро степвєй попередньої генерації з атмосферним двигуном майже ідеально відповідає вашим вимогам. Треба адекватно сприймати дійсність і усвідомлювати, що авто "зі збільшеною потужністю, механічна КПП, новий більший корпус по євростандартам безпеки і стільний молодіжний дизайн" буде мати відповідну ціну і навряд чи вона вас приємно здивує.
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23.10.2020 17:18 Відповісти
Ціну формує ринок, ми бачимо що за український автомобіль покупці готові викладати не більше 8 тис. доларів. От в ці гроші і потрібно вкластись!
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23.10.2020 17:47 Відповісти
Я купив її 18 років тому за 3500$ з заводу, від'їздив 130000 і продав пацану, ще досі їздить. І, бере бензину 6 літрів, а не 10, як Жиґа. Для провінції - те, що потрібно. За 3-4 штуки баксів.
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23.10.2020 15:14 Відповісти
Щиро співчуваю, що комусь доводиться на такій ******** їздити. Без жартів.
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23.10.2020 17:19 Відповісти
Подивимось яка буде Ваша ******** через 18 років!
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23.10.2020 17:51 Відповісти
вы шо в 90-х застряли ? на дворе уже 2020 - е ...
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23.10.2020 13:57 Відповісти
"Запорожский автомобилестроительный завод официально представил новое авто на базе "Славуты"." - брехня. МеМЗ уже года четыре стоит. Уже наверное начали пилить на металлолом. Хороший двигатель был.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Ну може і не МЕМЗом єдиним.....ГБЦ Китай https://www.youtube.com/watch?v=T3hjsN-7eGA и не Китай https://www.youtube.com/watch?v=gd2Ci0B0BsI
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23.10.2020 14:57 Відповісти
Коли вже цього корумпованого покидька Васадзе - вбивцю українського автопрома - пристрелять разом з таким же сином? Як таке феєричне чмо взагалі може жити в Україні?
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23.10.2020 13:13 Відповісти
В УКРАЇНІ ЩО НЕМАЄ ДІЗАЙНЕРІВ І ІНЖЕНЕРІВ ЩО МИ ВСЯКУ КИТАЙСЬКУ МУЙНЮ ЗБИРАЄМО ?
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23.10.2020 13:28 Відповісти
від "ДІЗАЙНЕРІВ І ІНЖЕНЕРІВ " нічого не залежить.... ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 9397
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23.10.2020 13:34 Відповісти
а шо є ?
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23.10.2020 13:48 Відповісти
Авторитетно заявляю - "Славута" - самый лучший автомобиль в мире, если в его конструкцию внести одно единственное изменение - дворники лобового стекла с наружи переставить во внутрь салона. Тогда, когда даже на минимальном подъёме будут падать обороты от недостаточной мощности двигателя, ему всегда можно помочь, непрерывно издавая ртом звуки: "Т-р-р-р, дыр-дыр-дыр". При этом переставленные на внутреннюю поверхность лобового стекла дворники надёжно и своевременно уберут обильно вылетающую изо рта слюну.
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23.10.2020 13:29 Відповісти
Ти взагалі в Славуті їздив? Двигун 1,3 був для неї засильним: вона важить ледве 600 кг. Тому, підбери слину сам, іксперд - тіарєтік))))
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23.10.2020 15:16 Відповісти
мировой автопром напрягся... ЗАЗ представил новое авто на базе "Славуты" - Цензор.НЕТ 4706
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23.10.2020 13:32 Відповісти
ЗАЗу хотя бы перенять инновации российского автопрома - открыть цех экстрасенсорики, в котором цыганки, ворожки, колдуньи, ведуньи всех мастей снимали бы порчу с персонала от проклятий, непрерывно и обильно посылаемых счастливыми владельцами производимой ЗАЗом продукции. И хорошо бы на территории ЗАЗа открыть храм Божий, чтобы персонал мог своевременно отмаливать грехи, совершённые в ходе производственных процессов.
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23.10.2020 13:50 Відповісти
прежде чем ржать над Рашей, стоило бы погуглить и тогда ты бы знал что в Раше 24 иностранных автозавода.
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23.10.2020 14:28 Відповісти
..да ..да... Рома.... и они выпускают Москвичи и Волги...)))))
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23.10.2020 14:51 Відповісти
ну есди тебе так будет лучше спаться, то продолжай так думать. А пока западные инвесторы продолжают инвестировать в автопром в Раше. За прошлый год открылось 2 новых завода - Мерседес и китайцы, также инвестировала Isuzu (микроавтобусы), всего инвестиции за 2019 год - около 300 млн. долл.
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23.10.2020 15:00 Відповісти
Рома! Читать научился...а что написано... не смог осилить? Ты хоть немножко начни соображать. Инвестируют в выпуск Москвичей или Волг? Инвестиции в свой автопром... СВОЙ!!! А то что заводы на территории рашки.... это совсем не значит...что это рассейский !!!))) автопром!!!))))
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23.10.2020 15:16 Відповісти
ну Украина и таким похвастаться не может.
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23.10.2020 15:51 Відповісти
.. это всё..что смог осилить твой мозг?....
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24.10.2020 13:01 Відповісти
а я ржал и буду ржать над паРашей -ничего своего окромя щей и лаптей кацапы не изобрели- всё слизали от фотоаппаратов и утюгов до автомобилей...
даже то что у них заводы собирают бэхи и тойоты -так качество этих сборок на уровне китайских -сугубо для рюзьких дятлов...
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23.10.2020 15:48 Відповісти
Разумеется, я имел ввиду АвтоВАЗ, РосЛаду, "Волги", "Москвичи", а не брендовые тачки, собираемые крупноузловым способом на территории России. Но где ты видел, чтобы я смеялся над Рашей. Смеяться над Рашей чревато даже не смотря на то, что Раша ещё и Срака. Если бы ты погуглил, то знал бы:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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23.10.2020 17:11 Відповісти
Зеля всех прокатил с доступной растаможкою. И хочет чтобы ему верили
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23.10.2020 14:56 Відповісти
Полтора года - это ни в какие ворота. Постановка на поток такой машины максимум полгода.
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23.10.2020 15:05 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ
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23.10.2020 15:36 Відповісти
Старая новость от 2016 года, тсн лохонулись и тут не перепроверили.
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23.10.2020 16:27 Відповісти
 
 