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Антимонопольный комитет разрешил Novus приобрести сеть Billa

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Антимонопольный комитет разрешил Novus приобрести сеть Billa

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на приобретение компанией Uab Сonsul Еrade House (группа NOVUS) доли в уставном капитале "Билла-Украина" у компании "Rewe Snternational Ag" (Группа REWE) в размере 100%.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках незначительны, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому предоставил соответствующее разрешение", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, собственник ООО "Новус Украина" компания Consul Trade House UAB заключила соглашение с Rewe International AGо приобретении 100% доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина", развивающее в Украине сеть супермаркетов Billa.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году в стране был открыт первый супермаркет Novus. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве. По состоянию на сентябрь 2020 года, сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.
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Йех, был у меня кадысь супермаркет REWE... ...правда, не в Украине... -- хорошо потом продался, неплохо за 7 лет наторогвали...*)
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23.10.2020 17:42 Відповісти
2 билла на Троещине ,1 на Дарнице -там Новус с их ценами для богатых долго не протянет.
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24.10.2020 01:21 Відповісти
В Новус давно не була, після того, як побачила там ціни. В Біллі було набагато краще. Жаль.
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24.10.2020 07:51 Відповісти
ТАК Згоджуюсь Новус дуже дорогий магазин його будують частiше бiля ЖК комплексiв а цiни не для простих громодян треба знижувати цiну !
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24.10.2020 16:50 Відповісти
пропал дом
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25.10.2020 16:44 Відповісти
СТОП ! То виходить, що антимонопольний комітет працює на монополію?
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26.10.2020 07:43 Відповісти
Била - для дебила, а Новус - Ху*вус!
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26.10.2020 08:18 Відповісти
 
 