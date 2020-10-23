Новое зонирование: 10 областных центров вошли "красную зону". КАРТА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 26 октября вводит в Украине новое эпидемическое зонирование.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – сообщил Немчинов.

Министр отметил, что город Киев остается в "оранжевой" зоне.

В то же время в "красную" зону вошли:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ривне, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Подавляющее большинство оставшихся регионов вошли в "оранжевую зону". Так, среди областных центров, находящихся в "желтой зоне", остался только Кропивницкий.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне".

В частности, теперь для определения "красной" зоны карантинных ограничений применяется уровень заболеваемости, превышающий 320 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ранее этот показатель определялся как в 5 раз превышение среднего показателя по территории страны. То есть, если сейчас средний показатель заболеваемости по Украине по состоянию на 13 октября составлял 174,4 на 100 тыс. населения, соответственно, порог для введения "красной" зоны – 862 случая.