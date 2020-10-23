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Новини Металургія
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ЗАлК (39) алюміній (60)

Запорожский комбинат после длительного простоя начал выплавлять алюминий, – СМИ

Новини БізнесЦензор Металургія

Запорожский комбинат после длительного простоя начал выплавлять алюминий, – СМИ

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) после продолжительного простая начало выплавлять алюминий из вторичных металлов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня выплавили 300 кг алюминия из вторичного сырья – лома алюминия", - сказал источник.

По его словам, этого произошло после длительного простоя в производственной деятельности: "До этого мы давно не выплавляли алюминий", - констатировал источник.

По его словам, выплавка всего 300 кг не означает возобновления производства в промышленных объемах. "Пока стабильных перспектив не предвидится", - резюмировал собеседник агентства.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+2
Ну ничего, не все сразу. Главное что от кацапья откололись( хотя бы для начала с контрольным пакетом акций). Где кацапо-орки были там все плохо( Николаевский глиноземный, Калушский химзавод Лукор, Львовский ЛАЗ , Лисичанский НПЗ и список можно продолжать ((
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23.10.2020 17:37
+1
завод виплавив 300 кг,з такими об'ємами там рентабельність буде -100%. Він державний, то буде приносити ще й збитки бюджету,але кому то цікаво.
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23.10.2020 14:55
+1
Как житель Запорожья, прошу - перенесите нахрен это производство алюминия.
В Сахару, на остров в Тихом океане, в россию - куда угодно, где люди не живут
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23.10.2020 21:11
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Вот токари обрадуются!
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23.10.2020 11:46 Відповісти
Отнесут обратно в пункт приёма металлолома.
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23.10.2020 11:50 Відповісти
300 кг я могу сам расплавить в домашних условиях. Чтоб было понятно это две лодки прогресс. Это смешно!
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23.10.2020 12:29 Відповісти
ти хоч раз бачив як виробляють алюміній?
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23.10.2020 15:23 Відповісти
"выплавлять алюминий из вторичных металлов." - ну вы умнее меня, потому "вироби нам свой люминий или читать научитесь хоч раз Источник: https://biz.censor.net/n3226564
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23.10.2020 22:03 Відповісти
завод виплавив 300 кг,з такими об'ємами там рентабельність буде -100%. Він державний, то буде приносити ще й збитки бюджету,але кому то цікаво.
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23.10.2020 14:55 Відповісти
дай Боже, дай Боже - хоч щось. треба з чогось починати. ЗАЛК, Титан - треба відновити
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23.10.2020 15:22 Відповісти
в своём городе алюминиевый завод поставьте. Узнаете, что такое разъедающие стёкла дожди!
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23.10.2020 21:13 Відповісти
Ну ничего, не все сразу. Главное что от кацапья откололись( хотя бы для начала с контрольным пакетом акций). Где кацапо-орки были там все плохо( Николаевский глиноземный, Калушский химзавод Лукор, Львовский ЛАЗ , Лисичанский НПЗ и список можно продолжать ((
показати весь коментар
23.10.2020 17:37 Відповісти
Как житель Запорожья, прошу - перенесите нахрен это производство алюминия.
В Сахару, на остров в Тихом океане, в россию - куда угодно, где люди не живут
показати весь коментар
23.10.2020 21:11 Відповісти
 
 