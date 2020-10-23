"Хмельницкгаз Сбыт" будет поставлять бизнесу электроэнергию

ООО "Хмельницкгаз Сбыт" получило лицензию на поставку электрической энергии юридическим и физическим лицам-предпринимателям.

Отныне преимущества сотрудничества с ООО "Хмельницкгаз Сбыт" имеет возможность оценить любой представитель предпринимательского сообщества области, ведь выбрать альтернативного поставщика электроэнергии можно без штрафов, сообщает пресс-служба компании.

"Наша компания уже более пяти лет работает на региональном энергетическом рынке и всегда надежно выполняет свои обязательства по обеспечению природным газом всех категорий потребителей", – рассказывает директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"Большой плюс работы с нами – один персональный менеджер по газу и электроэнергии, который обеспечит надлежащий сервис для каждого клиента", - добавил Левицкий.

Компания указывает, что благодаря конкурентной борьбе бизнес будет получать гибкие коммерческие предложения. Ведь стоимость электроэнергии уже определяют рыночные механизмы и объемы потребления, а не фиксированные тарифы. Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" предлагает индивидуальный подход к расчету цены, чтобы она была самой выгодной именно для клиента.

"Анализ потребностей потребителей свидетельствует, что сегодня существует запрос на одного надежного и удобного поставщика и газа, и электричества. Мы готовы удовлетворить это требование. Пакетное предложение нашей компании позволит представителям бизнеса оптимизировать затраты финансовых ресурсов и времени, неизбежно возникающие при параллельной работе с несколькими поставщиками энергоресурсов. А время-это деньги", - заключает Левицкий.

Чтобы заказать пакетное предложение, необходимо обращаться к менеджерам по обслуживанию клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" по следующим адресам:

г. Хмельницкий, ул. Герцена, 32, второй этаж, телефон: 067-512-13-82;

г. Староконстантинов, ул. Ивана Богуна, 2, телефон: 067-512-17-93;

г. Каменец-Подольский, ул. М. Харченко, 64, телефон: 067-512-14-93.

Компания напоминает, что после отмены государственного регулирования цен на газ, "Хмельницкгаз Сбыт" продолжает бесперебойную подачу голубого топлива всем категориям потребителей. Услугами предприятия пользуются почти 413 тысяч домохозяйств, более двух тысяч промышленных предприятий и бюджетных учреждений, а также две сотни религиозных организаций. Для удобства подолян поставщик построил крупнейшую в области сеть центров обслуживания клиентов и внедрил современные онлайн сервисы.