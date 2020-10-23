Итоги недели: Неудача "Нафтогаза", коррупционная схема в ГАСИ и перестановки на таможне

Главные новости экономики за неделю 19 - 23 октября.

ФИНАНСЫ

Нацбанк вновь сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк в очередной раз сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. В дальнейшем НБУ прогнозирует повышение учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года, однако допускает и ее снижение в случае длительного негативного влияния пандемии на экономику.

Глава Нацбанка лишил Рожкову большинства полномочий

Правление Нацбанка изменило организационную структуру, среди прочего лишив первую замглавы НБУ Екатерину Рожкову управления вертикалью банковского надзора. Теперь ее будет курировать лично глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Нафтогаз" отложил размещение евробондов на $500 миллионов

"Нафтогаз Украины" отложил размещение долларовых еврооблигаций на сумму $500 млн на неопределенное время. Среди причин срыва сделки в компании назвали публикации в СМИ об аудите "Нафтогаза" Госаудитслужбой, а также неопределенность в отношениях Украины и МВФ.

Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ

Президент Владимир Зеленский считает, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, "которые работают против Украины".

В то же время Кабмин создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с МВФ. Минфин и НБУ ожидают, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".

Минфин вновь повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 7,16 млрд грн. При этом Минфин был вынужден повысить ставку доходности по трехмесячным ОВГЗ до 7,4% годовых, а по годичным – до 10,22%.

Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, приостановив продажу валюты впервые за последние полтора месяца. Тем временем курс гривни за неделю укрепился с 28,3649 грн/$ до 28,2911 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 23 октября.

"Бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда за три года, – глава Налоговой

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд, в том числе $5 млрд – на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды и $3 млрд – в Великобританию, заявил глава Налоговой службы Алексей Любченко, уточнив, что в целом с $22,4 млрд было уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

С другой стороны, по словам Любченко, около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины и служба ничего не знает об их доходах.

Иск Суркисов к "Приватбанку" на 1 миллиард направили в Печерский суд

Закрыв дело из-за нарушения подсудности, Верховный суд по просьбе адвокатов семьи Суркисов передал в Печерский райсуд Киева их иск к "Приватбанку" на сумму свыше 1 млрд грн. Именно этот суд ранее разрешил офшорным компаниям Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн.

Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству "Дельта Банка" на 20 миллиардов

Верховный Суд поставил точку в попытках Фонда гарантирования вкладов солдиарно взыскать с бывшего собственника "Дельта Банка" Николая Лагуна и его менеджеров 19,83 млрд грн компенсации ущерба, нанесенного их действиями. Суд решил, что "истец нарушил правила объединения исковых требований".

Боголюбов подал четыре иска к "Приватбанку"

Основной бизнес-партнер Игоря Коломойского – Геннадий Боголюбов – присоединился у судебным процессам об отмене национализации "Приватбанка", подав сразу четыре иска в Хозяйственный суд Киева. В одном из них Боголюбов требует истребовать у государства в его пользу 33,2525% акций банка.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение в промышленности замедлилось до 4,4%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% после снижения на 5,3% по итогам августа. В целом по итогам девяти месяцев 2020 года падение промпроизводства замедлилось до 7% к аналогичному периоду 2019 года.

Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2020-2021 годы

Национальный банк снизил прогноз инфляции по итогам 2020 года в сторону уменьшения – с 4,7% до 4,1%, тогда как прогноз роста цен на 2021 год повышен с 5,5% до 6,5%. При этом НБУ сохранил прогноз падения ВВП Украины на 6% в 2020 году с возвращением к росту на уровне около 4% в 2021 году.

ВЛАСТЬ

Рада отказалась рассматривать проект госбюджета на заседании 20 октября вопреки регламенту

Верховная Рада на заседании 20 октября не стала рассматривать проект закона о госбюджете на 2021 год, вопреки требованиям регламента. Ранее профильный комитет не смог утвердить проект документа из-за отсутствия кворума. В частности, из 19 членов комитета от "Слуги народа" присутствовали только 5.

Реформа ГАСИ: Кабмин отстранил руководство органов градостроительства после обысков СБУ

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании отстранил руководителей Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, а также сместил и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию, среди организаторов схемы фигурируют бывшие и действующие чиновники ГАСИ и других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски в том числе прошли у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко, в деле также фигурирует уволившаяся 15 октября глава аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента застройщик Владимир Родин.

В Комиссию по регулированию азартных игр вошли ветеран АТО и адвокат Ахметова

Кабмин решил назначить главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ветерана АТО Ивана Рудого, в июне президент Владимир Зеленский назначил его секретарем Совета по делам ветеранов.

Кроме него членами Комиссии назначены Елена Водолажко – сотрудница ООО "ДТЭК Сервис" Рината Ахметова, а также замдиретора государственного "Объединения Радон" Евгений Гетьман. Еще четверых членов комиссии решили определить в ходе дополнительного отбора.

Кабмин сменил главу Таможенной службы

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение – временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.

Тем не менее, перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день – руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.

Кабмин решил вернуться к идее времен Януковича о создании украинской версии Euronews

Кабинет министров поручил провести переговоры с Euronews о создании украинского филиала. Украинская служба уже существовала в 2010-2014 годах, существование канала обошлось стране в 20 млн евро, еще 10,5 млн евро долга перед европейским вещателем Украина выплатила только летом 2020 года.

Зеленский объявил о разработке украинской вакцины от коронавируса

Уже проведена доклиническая фаза исследований оригинальной украинской вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский, пообещав господдержку в ее разработке. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на эти цели государство потратит 100-150 млн грн.

Кабмин перевел заседания в онлайн

Кабинет министров из-за распространия коронавирусной болезни со следующей недели переведет заседания правительства и правительственных комитетов в онлайн-формат, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЭНЕРГЕТИКА

Отбор газа из украинских хранилищ превысил закачку

После начала отопительного сезона в крупных городах отбор газа из подземных хранилищ Украины впервые за сезон превысил закачку, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". На пике запасы газа в ПХГ достигли 28,44 млрд грн.

Кабмин запланировал размещение части акций "Нафтогаза" на бирже

Кабинет министров утвердил политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже. В самом "Нафтогазе" заявили о планах выйти на IPO через несколько лет.

"Нафтогаз" запустил вторую солнечную электростанцию

Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Житомирской области мощностью 33 МВт возле города Чуднов. Ожидаемый доход от ее работы планируется в размере более 153 млн грн в год.

США расширили применение санкций за строительство "Северного потока-2"

Госдепартамент США предоставил разъяснения по поводу санкций против газопровода "Северный поток-2", объяснив, что они распространяются в том числе на компании, предоставляющие различные услуги для судов, которые могут использоваться для достройки российского трубопровода.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда

"Укрзализныця" по итогам первого полугодия 2020 года получила 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн. По итогам первого квартала компания оценивала свой убыток в 7 млрд грн.

Новый терминал в аэропорту Запорожья начал работу

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы, а в ближайшее время начнет обслуживать и международные. Терминал был построен за средства городского бюджета.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова скупил 99% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Холдинг "Метинвест" увеличил пакет акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод" до 99,1% с 73,37% по состоянию на апрель, а также объявил о принудительном выкупе остающихся акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Антимонопольный комитет разрешил Novus приобрести сеть Billa

Антимонопольный комитет предоставил собственнику сети супермаркетов Novus разрешение на приобретение 100% в уставном капитале "Билла-Украина" у австрийской Rewe International Ag. Сейчас сеть Novus насчитывает 46 супермаркетов, Billa управляет сетью из 35 магазинов.

Суд списал долг компании "Галичина" перед "Укрэксимбанком" на 1,2 миллиарда

Апелляционный хозсуд подтвердил ликвидацию ЧАО "Галичина", компания осталась должна государственному "Укрэксимбанку" 1,24 млрд грн. Активы ЧАО "Галичина" ранее были переведены на новую фирму – "Молочная компания "Галичина", которая продолжает производство продукции.

АМКУ разрешил застройщику Петровскому купить Краматорскую ТЭЦ

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании днепровского бизнесмена Александра Петровского, которого в СМИ называют авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик", на покупку "Краматорсктеплоэнерго".

Разработчик игры World of Tanks перевез в Киев до 300 сотрудников из Беларуси

Компания Wargaming предпринимателя белорусского происхождения Виктора Кислого, разработчик популярной игры World of Tanks, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников из Беларуси, выяснило отраслевое издание ain.ua.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Налоговой Верланову по делу ArcelorMittal

Замгенпрокурора сообщил бывшему председателю Налоговой службы Сергею Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, Верланов нанес бюджету ущерб на 2 млрд грн тем, что назначил проверку доначисления налогов компании "АрселорМиттал Кривой Рог".