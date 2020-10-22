Зеленский анонсировал изменения в Кабмине (обновлено)

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценить результаты работы министров нынешнего правительства, после чего возможны кадровые изменения.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский рассказал в интервью четырем украинским телеканалам, отвечая на вопрос о возможности замены части министров или всего состава Кабмина.

"Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать, что не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство, а не очень серьезная ответственная работа депутата Верховной Рады. Поэтому это слухи. А чтобы были слухи, которые фундаментальные слухи, то, действительно, в ближайшее время мы смотрим результат, вместе с премьером. Есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и, действительно, кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить, и приходить более сильные", – сказал Зеленский.

При этом президент отказался уточнить конкретные фамилии.

Напомним, 20 октября группа народных депутатов, в том числе от "Слуги народа", зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

В пояснительной записке к проекту постановления, которая размещена на парламентском сайте, депутаты указывают на ухудшение основных экономических показателей во время работы министра, а именно на углубление спада промпроизводства и низкие темпы создания рабочих мест. Авторы документа также указывают на бездеятельность министра в отношении сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за неблагоприятных климатических условий.