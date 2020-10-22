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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленский прокомментировал выделение 35 миллиардов на дороги из Фонда борьбы с COVID-19

Зеленский прокомментировал выделение 35 миллиардов на дороги из Фонда борьбы с COVID-19

Президент Владимир Зеленский считает оправданным направление большей половины средств из Фонда по борьбе с коронавирусом на ремонт и строительство дорог.

Как передает БизнесЦензор, об Зеленский заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о целесообразности использования средств из Фондом по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог.

"Что касается "ковидного фонда". У нас есть деньги в "ковидном фонде". Мне кажется, 67 миллиардов гривен, мне кажется, есть половина этих денег. Поймите, "Ковидный фонд" – это не напечатанные какие-то деньги или деньги, которые нам дали наши какие-то партнеры… Это те программы, которые были в бюджете, которые были расписаны… Мы его заблокировали, но временно, потому что нужно возобновлять работу и строить страну", – сказал президент.

По мнению Зеленского, 35 млрд грн из бюджетного Фонда борьбы с распространением COVID-19, которые направили на ремонт дорог, – это часть полученных "Нафтогазом Украины" от "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, которую НАК перечислил в госбюджет.

"Часть этих денег, кажется 33 или 35 миллиардов из этих почти 100 миллиардов – была договоренность, что мы их тратим и наконец-то в Украине делаются дороги", – сказал Зеленский.

По словам президента, большая часть этих средств пошла на "дороги к тем больницам, куда едут люди, и COVID-больные".

Как сообщалось, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 16 млрд грн средств Фонда выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Автор: 

дороги (1564) Зеленський (2498) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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На дороги к кладбищам,а не к больницам - хотя и там и там уже битком!!!
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22.10.2020 20:36 Відповісти
вот полежала бы его жена в коридоре инфекционного отделения .. когда лечилась от ковида, да подсвечивала медсестре, которая ей капельницу ставит, своим телефоном, потому что 2 лампочки на весь коридор , а денежки из фонда не на койко-места а на километро-карманы, интересно было бы посмотреть - вернулась бы к супругу после больницы! А в дорожной отрасли система налажена, зачем велсипед изобретать
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22.10.2020 20:39 Відповісти
просто по "відремонтованим " дорогам швидше возити спи.енні у нас гроші!
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23.10.2020 10:22 Відповісти

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