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PayPal планирует разрешить использование криптовалюты

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PayPal планирует разрешить использование криптовалюты

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. планирует разрешить клиентам покупать криптовалюту через свои аккаунты и использовать ее для оплаты покупок.

Компания сообщила, что предоставит клиентам возможность покупать, хранить и продавать ряд криптовалют с помощью электронного кошелька. Эта функция станет доступна в США в течение ближайших недель, сообщает Интерфакс-Украина.

Изначально пользователям PayPal будет доступна покупка биткойнов, эфира (Ethereum), биткойн-кэшей и лайткойнов. PayPal хочет сделать функцию доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков в первом полугодии следующего года.

С начала 2021 года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг у продавцов, позволяющих расплачиваться с помощью платежной системы. Компания отметила, что этот шаг "существенно повысит практическую ценность криптовалюты".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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