НСЗУ выплатила 466 миллионов частным медучреждениям за лечение пациентов

Национальная служба здоровья законтрактовала 584 частных учреждения и врачей-ФЛП, оказывающих первичную помощь, и 62 – предоставляющих специализированную помощь.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.

Более 915 тыс. украинцев заключили декларации с врачами "первички" в частных медучреждениях, за что эти клиники получили от НСЗУ с начала года 331 млн грн.

Уточняется, что НСЗУ выплатила 135 млн грн за предоставление услуг специализированной помощи пациентам в апреле-августе.