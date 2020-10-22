НСЗУ выплатила 466 миллионов частным медучреждениям за лечение пациентов
Национальная служба здоровья законтрактовала 584 частных учреждения и врачей-ФЛП, оказывающих первичную помощь, и 62 – предоставляющих специализированную помощь.
Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.
Более 915 тыс. украинцев заключили декларации с врачами "первички" в частных медучреждениях, за что эти клиники получили от НСЗУ с начала года 331 млн грн.
Уточняется, что НСЗУ выплатила 135 млн грн за предоставление услуг специализированной помощи пациентам в апреле-августе.
Джерело: НСЗУ
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