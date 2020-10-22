Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ

Президент Владимир Зеленский считает, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, "которые работают против Украины".

Об этом президент заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает Укринформ.

"У нас был первый транш. Мы ожидали долго второго транша. Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, что, и это правда, что как внутри страны, так и снаружи, есть люди, которые работают против Украины. Это правда. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", – заявил Зеленский.

При этом он не стал называть фамилии этих лиц, ссылаясь на избирательный процесс в Украине.

"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – сказал Зеленский.

При этом президент признал, что сейчас Украина не может обойтись без финансовой помощи западных партнеров.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это же правда. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда. Я им благодарен за их помощь. Это наш стратегический партнер, но мы лично говорим, они понимают прекрасно, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги в конкретные необходимы там инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Минфин и НБУ ожидают, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".

Напомним, Кабинет министров в сентябре направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с просьбой начать работу миссии в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.

Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.