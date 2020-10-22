Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ
Президент Владимир Зеленский считает, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, "которые работают против Украины".
Об этом президент заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает Укринформ.
"У нас был первый транш. Мы ожидали долго второго транша. Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, что, и это правда, что как внутри страны, так и снаружи, есть люди, которые работают против Украины. Это правда. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", – заявил Зеленский.
При этом он не стал называть фамилии этих лиц, ссылаясь на избирательный процесс в Украине.
"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – сказал Зеленский.
При этом президент признал, что сейчас Украина не может обойтись без финансовой помощи западных партнеров.
"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это же правда. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда. Я им благодарен за их помощь. Это наш стратегический партнер, но мы лично говорим, они понимают прекрасно, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги в конкретные необходимы там инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира", – добавил Зеленский.
Как сообщалось, Минфин и НБУ ожидают, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".
Напомним, Кабинет министров в сентябре направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с просьбой начать работу миссии в Украине.
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.
Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.
МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
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как тут не вспомнить самого же зеленского с его сериальчиком для зебилов и "пошли в ж*опу, МВФ!" и бениными "отказ от кредитов МВФ и дефолт Украины - это круто и то чтонам сейчас нужно!"
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman.
Пользуясь тем, что Зеленский практически не читает входящую документацию, Ермак лично отсеивает всю неприятную для него информацию. Под это "отсеивание" попадает огромное количество важнейшей, в том числе международной и управленчески важной информации. Например письмо Рашкована написанное еще в сентябре 2020 года , по поводу последующего кредитного транша МВФ так и не попало в руки Зеленского.
Когда ребенок сам нашкодит, он всегда ищет виноватых, т.е. тех кого можно обвинить в своих действиях.
Кто выгнал Рожкову и Сологуба?
Кто признал создание НАБУ неконституционным?
Кто сверстал бюджет 2021 с дефицитом 7.1%?
Похоже это действительно сделали люди, которые работают против Украины.
Ви руйнуєте антикорупційні органи. Виділення наступного траншу МВФ під загрозою.
Зеленський:
Клятий Порошенко...
Реальность - по концу года остается восемь пунктов меморандума, которые не выполнены.