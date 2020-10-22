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Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ

Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ

Президент Владимир Зеленский считает, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, "которые работают против Украины".

Об этом президент заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает Укринформ.

"У нас был первый транш. Мы ожидали долго второго транша. Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, что, и это правда, что как внутри страны, так и снаружи, есть люди, которые работают против Украины. Это правда. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", – заявил Зеленский.

При этом он не стал называть фамилии этих лиц, ссылаясь на избирательный процесс в Украине.

"Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – сказал Зеленский.

При этом президент признал, что сейчас Украина не может обойтись без финансовой помощи западных партнеров.

"Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Это же правда. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда. Я им благодарен за их помощь. Это наш стратегический партнер, но мы лично говорим, они понимают прекрасно, что если бы у нас экономика была на высоте, мы могли бы отказаться от кредита МВФ, и привлекать деньги в конкретные необходимы там инфраструктурные проекты Всемирного банка и других учреждений финансовых мира", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Минфин и НБУ ожидают, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".

Напомним, Кабинет министров в сентябре направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с просьбой начать работу миссии в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.

Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
Зеленський (2498) кредит (3266) МВФ (1745)


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Топ коментарі
+32
Шо?! Апять Порошенко винен?! Бєдний зеля,нєдают работать !
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22.10.2020 19:50
+22
ВОТ ЖЕ ДЕБИЛ! ЕМУ ПРЯМО ГОВОРИЛИ: НЕ ТРОГАЙ ГОЛОВУ НАЦБАНКА, НО ОНО ЖЕ, ЯКОБЫ, НЕ ЛОХ!!!!!!! Шутовской позор Украины...
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22.10.2020 19:53
+12
Дайте Зєлєнскому переглянути ту серію " луги народу", де Голобородько посилає МВФ нах. 😁 Нехай вчиться усвого ж персонажа. Слабо?
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22.10.2020 20:29
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Шо?! Апять Порошенко винен?! Бєдний зеля,нєдают работать !
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22.10.2020 19:50 Відповісти
Не, не Порох ...Это, Я и все мои друзья,мы все категорически против,чтобы деньги одалживали зеленые воровайки пейсатыеослы ,а возвращать придется нашим детям.
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22.10.2020 21:36 Відповісти
пусть поедет им в глаза посмотрит вдруг в глазах деньги увидит
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22.10.2020 22:24 Відповісти
зелена шмаркля даже не понимает, напсколько тупым выглядит, говоря "они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свои интересы, чтобы стабильности в Украине не было", - заявил Зеленский."...
как тут не вспомнить самого же зеленского с его сериальчиком для зебилов и "пошли в ж*опу, МВФ!" и бениными "отказ от кредитов МВФ и дефолт Украины - это круто и то чтонам сейчас нужно!"
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23.10.2020 02:23 Відповісти
ну и вишенка:
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman.

Пользуясь тем, что Зеленский практически не читает входящую документацию, Ермак лично отсеивает всю неприятную для него информацию. Под это "отсеивание" попадает огромное количество важнейшей, в том числе международной и управленчески важной информации. Например письмо Рашкована написанное еще в сентябре 2020 года , по поводу последующего кредитного транша МВФ так и не попало в руки Зеленского.
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23.10.2020 02:26 Відповісти
Так ты же видишь что речь идет не о виновных, а о поиске виноватых.
Когда ребенок сам нашкодит, он всегда ищет виноватых, т.е. тех кого можно обвинить в своих действиях.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
Не дитина. Так чинять маніпулятори. Зеленський- типовий маніпулятор.
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23.10.2020 15:05 Відповісти
ВОТ ЖЕ ДЕБИЛ! ЕМУ ПРЯМО ГОВОРИЛИ: НЕ ТРОГАЙ ГОЛОВУ НАЦБАНКА, НО ОНО ЖЕ, ЯКОБЫ, НЕ ЛОХ!!!!!!! Шутовской позор Украины...
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22.10.2020 19:53 Відповісти
Воно "считает", що все виконали, воно "считает", що це - правда. Воно взагалі про щось знає чи лише "считает"?
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22.10.2020 20:20 Відповісти
опять у Членограя виноват Порошенко... ох и дураааак. Припоминаю как он сам говорил, что Порох после выборов предлагал ему поддержку и совет если дело касается интересов страны. Но Клоун тщеславно отверг эту помощь. А теперь предлагает нам поверить в то, что Порох решил ему подножки ставить и тратить деньги на лоббизм ради нанесения ущерба стране. Полный бред, да и как можно пролоббировать невыдачу кредита МВФ, если например Украина бы выполнила все условия?
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22.10.2020 20:28 Відповісти
Дайте Зєлєнскому переглянути ту серію " луги народу", де Голобородько посилає МВФ нах. 😁 Нехай вчиться усвого ж персонажа. Слабо?
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22.10.2020 20:29 Відповісти
Единственное что сделали по уму - земельная реформа и открытые списки, правда только для местных выборов. В остальном - кадровая чехарда и откат к рыгам. Осталось только с Оккупационным блоком объединиться в Раде и будет полный фарш.
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22.10.2020 20:34 Відповісти
як не дивно, ти вірно передбачив
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14.11.2022 19:23 Відповісти
Речь идёт о всего-то 700млн$ и оказалась что ,"страна не может прожить без этих денег и это правда". докатились до ручки зелёные бараны
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22.10.2020 21:56 Відповісти
Зеленский нашел виноватых в задержке с получением кредитов от МВФ - Цензор.НЕТ 7893
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23.10.2020 06:47 Відповісти
По крайней мере, оно упорное, ни дня без пробитого дна
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23.10.2020 09:10 Відповісти
Неужели президент не знает, что главный внутренний враг в Украине это он сам - Шмаркля?
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23.10.2020 09:48 Відповісти
Хто вср@вся? Зеленський.
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23.10.2020 11:30 Відповісти
"у нас есть такие приборы! но мы вам о них не расскажем!" (с)
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23.10.2020 11:45 Відповісти
Ой, а кто же это главу НБУ Смолия выжил?

Кто выгнал Рожкову и Сологуба?
Кто признал создание НАБУ неконституционным?
Кто сверстал бюджет 2021 с дефицитом 7.1%?

Похоже это действительно сделали люди, которые работают против Украины.
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23.10.2020 12:03 Відповісти
МВФ:
Ви руйнуєте антикорупційні органи. Виділення наступного траншу МВФ під загрозою.
Зеленський:
Клятий Порошенко...
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23.10.2020 12:27 Відповісти
В фильме "Слуга народа" персонаж Зеленского Василий Голобородько говорил, что готов "послать в задницу" Международный валютный фонд.
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23.10.2020 12:53 Відповісти
Дайте ему хорошего психолога а то реZeденту всё время "кошмары" снятся-порох во сне приходит и говорит-"я ПРЕЗИДЕНТ"- а ты кто"? "Ржу-"не маху" какое оно "зы.бильное"
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23.10.2020 13:28 Відповісти
Он считает что ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/blog-post_22.html
Реальность - по концу года остается восемь пунктов меморандума, которые не выполнены.
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23.10.2020 14:24 Відповісти
Бубе все что-то танцевать мешает...) пора обратно в Квартал
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23.10.2020 15:17 Відповісти
Хєроваму лісапедісту завжди щось заважає...
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23.10.2020 17:31 Відповісти

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