Нацбанк разрешил почтовым операторам делегировать услуги по приему платежей

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего перевода, заключив между собой соответствующий договор.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №143 от 19 октября, которое вступает в силу с 23 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Нацбанке уточнили, что речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, которые имеют лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями или участниками платежной системы.

"Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания", – пояснили в НБУ.

Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг – это рабочее место работника, которое оборудовано техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, позволяющим работнику сформировать электронный документ на перевод наличности и обеспечивающим обработку и передачу информации в банк и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.