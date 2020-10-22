Казахстан ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих

Межведомственная комиссия Казахстана с 26 октября сделала обязательным тестирование всех прибывающих в страну вне зависимости от их гражданства.

Об этом сообщается на официальном ресурсе премьер-министра Казахстана.

Также с 26 октября комиссия ограничит авиасообщение с другими государствами. Это коснется рейсов с Украиной, Беларусью, ОАЭ и Германией, сообщает avianews.com.

Air Astana уже заявила о сокращении с двух до одного рейса в неделю на линии Киев-Алматы, а "Белавиа" отменила до 27 марта 2021 года полеты из Минска в Алматы. При этом белорусский авиаперевозчик продолжит обслуживать линию Минск-Нур-Султан четыре раза в неделю.

Air Astana выпустила разъяснение нового решения межведомственной комиссии. При посадке в самолет для полета в Казахстан теперь нужно будет предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом. Анализ должен быть сдан не более чем за 72 часа до пересечения границы Казахстана.

Данное правило распространяется на всех пассажиров всех возрастов. Если путешественник не может предъявить справку или имеет положительный результат теста, его не допустят на борт самолета.

Освобождены от прохождения ПЦР-теста только пассажиры, следующие через Казахстан транзитом, если они не выходят за пределы транзитной зоны аэропорта.