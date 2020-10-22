Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В четверг, 22 октября, ряд операторов розничного рынка повысили цены на бензины и дизтопливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает отраслевое издание enkorr.

Так, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 копеек за литр: А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 – до 26,99 грн/л. В то же время цены на дизтопливо остались на прежнем уровне – 25,49 грн/л.

В свою очередь сеть SOCAR на 50 копеек повысила цены на дизтопливо – до 26,48 грн/л, после повышения на столько же цен на бензин накануне.

Розничные операторы "Авантаж" и Marshal сегодня также повысили цену всех бензинов на 50 копеек за литр, а "Параллель" – на 26 коп./л.

Сеть SUN OIL подняла цены на бензины на 40 коп., дизтоплива – на 57 копеек за литр. На станциях "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 20 коп., дизтопливо – на 10 коп./л.

Кроме того, на 10 копеек за литр повысила цены на бензин столичная сеть KLO.

Сети UPG, Mango и Motto повысили цену бензинов в пределах 10-30 коп./л.

Как сообщалось, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо розничные операторы, работающие в эконом-сегменте. А вечером 19 октября, после полугодичной "ценовой" паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за "Приватом" топливо подорожало на станциях WOG и других операторов.