Зеленский верит в крупные инвестиции после создания СЭЗ на Донбассе

Введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским телеканалам, передает Интерфакс-Украина.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже сейчас на Донбассе реализуются важные инфраструктурные проекты, однако главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью.

"Режим тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", – заявил Зеленский.

По словам президента, идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году, и бизнесу необходимо дать сигнал, что инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

В то же время президент Украины подчеркнул, что возможность введения СЭЗ не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко отмечал, что в Офисе президента (ОП) рассматривают варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольных территориях Донбасса, а также на тех, которые временно неподконтрольны Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября во время местных выборов. Среди прочих на него будет вынесен вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе.