Создание фондового рынка в Украине может занять три года, – Шмыгаль

Создание инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине может занять три года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании по обсуждению вопроса создания инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине, передает пресс-служба правительства.

Премьер-министр поддержал инициативу о подписании меморандума с международными партнерами и стейкхолдерами, который будет включать пошаговую имплементацию по развитию необходимой финансовой инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине.

"Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что создание фондовой платформы может занять три года и выразил надежду, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, которые уже имеют работающие финансовые модели в своих странах.

"Есть таймлайн – трехлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки в Украине займет определенное время, так как это требует изменения законодательства и правил", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале консультаций со специалистами о создании фондового рынка в Украине.

Напомним, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2018 году сделки с гособлигациями заняли 95% объема торгов на фондовом рынке Украины, тогда как на торги акциями приходилось меньше 1%.