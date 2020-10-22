Минцифры объявило тендер на разработку платформы центров "Дии"

Министерство цифровой трансформации Украины объявляет тендер на разработку платформы центров "Дии".

"Приглашаем к участию компании, имеющие опыт разработки программного обеспечения, веб-сайтов и модулей дистанционного обучения", - говорится в сообщении Минцифры.

Подать тендерную заявку можно на сайте United Nations Development Programme (UNDP).

Срок подачи предложений – до 27 октября 2020 года.

Платформа центров "Дии" - сайт, который объединит всю информацию о деятельности и доступности Центров предоставления услуг для граждан, станет площадкой развития и помощником в ежедневной работе для работников ЦПАУ и инструментом улучшения качества предоставления админуслуг для Минцифры.