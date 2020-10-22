У государства осталось чуть больше 2 миллионов га земли, ее передадут общинам, – Зеленский

За годы независимости Украины из 7 млн га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть больше 2 млн га, еще 5 млн га просто украли.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе он подписал указ о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность, и теперь объединенные территориальные громады смогут направлять средства от землепользования на свое развитие.

"Мы успели два миллиона гектаров моим указом передать ОТГ. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета. И это правильно", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что за последние почти 30 лет украинские политики выступали против введения свободного оборота земли и лгали людям о том, что таким образом вроде как защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам. Но на самом деле они через "серые" схемы разворовывали эту землю.

По словам Зеленского, часть людей, причастных к хищению сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде. Также выступали против введения рынка земли земельные лоббисты.

"Они не хотели, чтобы мы проводили земельную реформу. А что – плохо, что мы отдали людям возможность распоряжаться землей?" – отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что открытие рынка земли и предоставления людям права свободно распоряжаться своими участками было в его предвыборной программе. Поэтому 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель, который предусматривает предоставление права покупки земли украинцами с июля 2021 года. Также 6 мая был подписан закон о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, что позволит упорядочить реестры природных ресурсов Украины, а 22 июля подписан закон о пространственном планирования территорий громад.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент подписал указ, которым поручил Кабмину ускорить передачу 2 млн га земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По данным Госгеокадастра, после этого в распоряжении ведомства останется всего 0,75 млн га государственных сельскохозяйственных земель.