"Метинвест" Ахметова скупил 99% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявил о достижении доминирующего пакета акций в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") и о выкупе остающихся акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил уведомление от компании Metinvest B.V. о достижении доминирующего контрольного пакета акций 21 октября, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую акцию.

По данным Национального депозитария Украины на конец второго квартала 2020 года, компании Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) принадлежало 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 70,9153%.

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Как сообщалось, Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ", указав, что владеет около 73% акций предприятия.

Напомним, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет после нескольких лет рассмотрения одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО "Днепровский коксохимический завод" при соблюдении ряда дополнительных обязательств.

Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

Однако, в Комитете отмечали, что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции. Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщал, что Metinvest может взять на себя односторонние обязательства, которые нивелируют риски монополизации.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".