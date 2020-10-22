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Реформа ГАСИ: Кабмин отстранил руководство органов градостроительства после обысков СБУ

Реформа ГАСИ: Кабмин отстранил руководство органов градостроительства после обысков СБУ

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 22 октября, отстранил руководство госорганов в области градостроительства после прошедших накануне обысков СБУ.

Как сообщает пресс-служба правительства, принято решение об отстранении Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова от должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства.

Также правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко.

Как сообщалось, накануне СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Автор: 

Кабмін (7723) СБУ (1535) реформи (337) Денис Шмигаль (1473) ДАБІ (86)


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Идиоты. Вместо того, чтобы приблизить эти контролирующие строительство органы к пронектантам и самим стройкам, их укрупняют до межобластных, превращая в этакие яловые мини-"министертства"... Когда закончится эта свистопляска?!
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22.10.2020 19:30 Відповісти

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