Кабмин сменил главу Таможенной службы

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 22 октября, уволил с должности исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно биографии Ентиса на сайте Таможенной службы, Ентис с 2019 года был привлечен к реформе Гостаможслужбы во времена Максима Нефьодова в качестве советника председателя по вопросам IТ.

С 2016 по 2019 год работал в ГП "Прозорро" на должности начальника отдела IТ.

До этого он работал в ООО "Кьюби Технолоджи" и ПАО "Ситроникс информационные технологии Украина".

Как сообщалось, Кабмин 19 августа освободил от исполнения обязанностей главы Таможенной службы Игоря Муратова и назначил и.о. руководителя ведомства его заместителя Андрея Павловского.

Напомним, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.

Министр финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.

Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.