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Новини
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Кабмин сменил главу Таможенной службы

Кабмин сменил главу Таможенной службы

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 22 октября, уволил с должности исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно биографии Ентиса на сайте Таможенной службы, Ентис с 2019 года был привлечен к реформе Гостаможслужбы во времена Максима Нефьодова в качестве советника председателя по вопросам IТ.

С 2016 по 2019 год работал в ГП "Прозорро" на должности начальника отдела IТ.

До этого он работал в ООО "Кьюби Технолоджи" и ПАО "Ситроникс информационные технологии Украина".

Как сообщалось, Кабмин 19 августа освободил от исполнения обязанностей главы Таможенной службы Игоря Муратова и назначил и.о. руководителя ведомства его заместителя Андрея Павловского.

Напомним, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.

Министр финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.

Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Автор: 

Кабмін (7723) призначення (1137) митниця (815) звільнення (999) Державна митна служба (467)


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Топ коментарі
+2
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22.10.2020 17:57
+2
шо тут казати, для професійних пройдисвітів, а зараз їх у владі куди не плюнь, дурнів на весь вік вистачить. зелепук Вовочка на професійного ну ніяк не тяне, та на чотири роки схоже дурнів серед виборців йому вистачить. він засвоїв поки що лише одне "корисне" правило - частіше міняти одне гівно на інше, людям розбиратися ніколи та і бажання не було ніколи, проте створюється видимість буцім-то роботи. ні про хоч якусь стратегію розвитку країни тут не йдеться, одне лише балабольство, пустопорожні заяви і абсолютна профанація.
тому, коли зелена шмаркля в черговий раз міняє шило на мило це він так "працює".
кловуном зі сцени получалось набагато краще. може ще не пізно повернутись, посміялись би разом з його горе-президенства, та й повернулись до нормального розвитку країни. розігнали б гидотну пяту кремлівську колону, за поребрик, загнуздали б злодійське олігархічне ненажерливе шобло, лінчували б суддівську і прокурорську мафію, нарешті створили б цивілізоване виборче законодавство за яким депутатська братія на всіх рівнях однозначно розуміла своє призначення, себто працювати на людей, на своїх виборців а не на себе дорогого і вищевисячих членів партії, озброїти армію і довести її до такого рівня, щоб у "старшого брата" ікота нападала і мокріло в штанях відразу як тільки дурні думки в голову лізли, і ще багато інших хороших справ.
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22.10.2020 19:46
+2
еще можно стерпеть иностранцев без компетенции на руководящих должностях, оккупационного правительства, как Абромавичуса.
Но какого этого юнца без образования и опыта ставят главой таможенной службы? На обычную работу за 10к грн куча требований, а тут просто человек с улицы.
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22.10.2020 22:58
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22.10.2020 17:57 Відповісти
Все говорили Зеленскому, не назначай ты этого Павловского. Тысячу доводов приводили.
Нет, назначил. Как упрямый...
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22.10.2020 19:22 Відповісти
интересно каким боком ИТ сфера относится к таможенной
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22.10.2020 22:23 Відповісти
связями с Беней?
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23.10.2020 10:58 Відповісти
шо тут казати, для професійних пройдисвітів, а зараз їх у владі куди не плюнь, дурнів на весь вік вистачить. зелепук Вовочка на професійного ну ніяк не тяне, та на чотири роки схоже дурнів серед виборців йому вистачить. він засвоїв поки що лише одне "корисне" правило - частіше міняти одне гівно на інше, людям розбиратися ніколи та і бажання не було ніколи, проте створюється видимість буцім-то роботи. ні про хоч якусь стратегію розвитку країни тут не йдеться, одне лише балабольство, пустопорожні заяви і абсолютна профанація.
тому, коли зелена шмаркля в черговий раз міняє шило на мило це він так "працює".
кловуном зі сцени получалось набагато краще. може ще не пізно повернутись, посміялись би разом з його горе-президенства, та й повернулись до нормального розвитку країни. розігнали б гидотну пяту кремлівську колону, за поребрик, загнуздали б злодійське олігархічне ненажерливе шобло, лінчували б суддівську і прокурорську мафію, нарешті створили б цивілізоване виборче законодавство за яким депутатська братія на всіх рівнях однозначно розуміла своє призначення, себто працювати на людей, на своїх виборців а не на себе дорогого і вищевисячих членів партії, озброїти армію і довести її до такого рівня, щоб у "старшого брата" ікота нападала і мокріло в штанях відразу як тільки дурні думки в голову лізли, і ще багато інших хороших справ.
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22.10.2020 19:46 Відповісти
Трендец к Ослу подкрадывается незаметно , хоть виден был из далека. Оно тупое и не понимает , что профи к нему не пойдут ,бо это метка черная на всю жизнь а частая смена воров и проходимцев ситуацию только усугубляет .
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22.10.2020 20:56 Відповісти
Реально Нефедову должно стать обидно
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22.10.2020 21:14 Відповісти
Опять с неславянской фамилией !!!
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22.10.2020 21:29 Відповісти
Маланские рулят! Гоев просьба не беспокоить!
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22.10.2020 21:44 Відповісти
еще можно стерпеть иностранцев без компетенции на руководящих должностях, оккупационного правительства, как Абромавичуса.
Но какого этого юнца без образования и опыта ставят главой таможенной службы? На обычную работу за 10к грн куча требований, а тут просто человек с улицы.
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22.10.2020 22:58 Відповісти
Все очень просто! Раз президент у нас такой, то кто угодно захочет кем угодно, не имея к данной должности ни малейшего отношения. Пусть назначаемые должности - это одно, а посмотрите на кандидатов в мэры столицы! Уверен, что большая часть из них 2 года назад и в своем самом смелом сне не решилась бы стать кандидатом.
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23.10.2020 04:57 Відповісти
ну... судя по счастливому выражению мордахи на фото и отвисшему пузику - угадали ))))))
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23.10.2020 09:36 Відповісти
После айтишника кто следующий будет рулить гостаможслужбой?
Водила айтишника?
Или его диетолог?
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23.10.2020 10:32 Відповісти
массажист. ка.
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23.10.2020 10:58 Відповісти
Я за проктолога, если уж все через задницу, то можно и в прямом смысле.
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23.10.2020 13:33 Відповісти

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