Кабмин сменил главу Таможенной службы
Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 22 октября, уволил с должности исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно биографии Ентиса на сайте Таможенной службы, Ентис с 2019 года был привлечен к реформе Гостаможслужбы во времена Максима Нефьодова в качестве советника председателя по вопросам IТ.
С 2016 по 2019 год работал в ГП "Прозорро" на должности начальника отдела IТ.
До этого он работал в ООО "Кьюби Технолоджи" и ПАО "Ситроникс информационные технологии Украина".
Как сообщалось, Кабмин 19 августа освободил от исполнения обязанностей главы Таможенной службы Игоря Муратова и назначил и.о. руководителя ведомства его заместителя Андрея Павловского.
Напомним, Кабмин назначил Муратова врио председателя Таможенной службы 24 апреля, уволив с этой должности Максима Нефьодова.
Министр финансов Сергей Марченко тогда анонсировал конкурс на нового главу Таможни, однако в мае заявил, что не будет инициировать смену Муратова.
Увольнения Нефьодова и главы Налоговой службы Сергея Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но затем стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
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Нет, назначил. Как упрямый...
тому, коли зелена шмаркля в черговий раз міняє шило на мило це він так "працює".
кловуном зі сцени получалось набагато краще. може ще не пізно повернутись, посміялись би разом з його горе-президенства, та й повернулись до нормального розвитку країни. розігнали б гидотну пяту кремлівську колону, за поребрик, загнуздали б злодійське олігархічне ненажерливе шобло, лінчували б суддівську і прокурорську мафію, нарешті створили б цивілізоване виборче законодавство за яким депутатська братія на всіх рівнях однозначно розуміла своє призначення, себто працювати на людей, на своїх виборців а не на себе дорогого і вищевисячих членів партії, озброїти армію і довести її до такого рівня, щоб у "старшого брата" ікота нападала і мокріло в штанях відразу як тільки дурні думки в голову лізли, і ще багато інших хороших справ.
Но какого этого юнца без образования и опыта ставят главой таможенной службы? На обычную работу за 10к грн куча требований, а тут просто человек с улицы.
Водила айтишника?
Или его диетолог?