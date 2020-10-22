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Мининфраструктуры планирует найти инвестора для строительства нового аэропорта Закарпатья

Мининфраструктуры планирует найти инвестора для строительства нового аэропорта Закарпатья

Министерство инфраструктуры Украины планирует реализовать проект государственно-частного партнерства при строительстве нового аэропорта Закарпатья.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает Интерфакс-Украина.

В планах ведомства - предоставить возможность частному инвестору заняться строительством терминала, тогда как государство возьмет на себя вопросы строительства взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса.

В министерстве уточнили, что по аналогичной схеме сейчас строится сотрудничество государства с частным инвестором в аэропорту Днепра.

Как сообщалось, средства на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год.

Мининфраструктуры планирует создать аэропортовый и железнодорожный специальные фонды для финансирования проектов государственно-частного партнерства, в том числе софинансирования проектов концессии аэропортов и ж/д вокзалов.

Автор: 

аеропорт (1161) Мінінфраструктури (1376) Закарпатська область (276)


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