Мининфраструктуры планирует найти инвестора для строительства нового аэропорта Закарпатья
Министерство инфраструктуры Украины планирует реализовать проект государственно-частного партнерства при строительстве нового аэропорта Закарпатья.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает Интерфакс-Украина.
В планах ведомства - предоставить возможность частному инвестору заняться строительством терминала, тогда как государство возьмет на себя вопросы строительства взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса.
В министерстве уточнили, что по аналогичной схеме сейчас строится сотрудничество государства с частным инвестором в аэропорту Днепра.
Как сообщалось, средства на строительство нового аэропорта на Закарпатье закладываются в бюджет на 2021 год.
Мининфраструктуры планирует создать аэропортовый и железнодорожный специальные фонды для финансирования проектов государственно-частного партнерства, в том числе софинансирования проектов концессии аэропортов и ж/д вокзалов.
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